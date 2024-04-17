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Главное за день: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Главное за день: 17 апреля
Главное за день: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Главное за день: 17 апреля
В ряде российских регионов прогнозируют ухудшение ситуации с паводком. В США опубликовали проект помощи Украине. Для армии разрабатывают многоцелевых роботов... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T22:58
2024-04-17T22:58
новости
главное за день
сша
украина
россия
обстрелы всу
новые регионы россии
новости сво
поставки западного оружия украине
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В ряде российских регионов прогнозируют ухудшение ситуации с паводком. В США опубликовали проект помощи Украине. Для армии разрабатывают многоцелевых роботов. Эксперт оценил просьбу Зеленского о желании получить защиту "как у Израиля". Киев атаковал дронами российские города.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ухудшение ситуации с паводком в российских регионахСитуация с паводком в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях требует особого внимания. Об этом президенту России Владимиру Путину отчитался глава МЧС РФ Александр Куренков. Уровень воды в городах Оренбургской области Орске и Оренбурге находится выше опасных отметок, но при этом отмечается его устойчивое снижение. В Курганской области ожидается максимальный уровень воды, который будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом. Неблагоприятный прогноз и по Тюменской области. Вода в реках Ишима и Тобол может стремительно подняться до уровня опасных явлений.Что решили в США с помощью для КиеваПалата представителей США опубликовала законопроект, который предполагает выделение почти 61 миллиардов долларов Украине. Он предполагает передачу Киеву дальнобойных тактических ракетных систем (ATACMS). При этом документ обязует лидера Америки Джо Байдена договориться с киевскими властями о возмещении экономической помощи, предоставленной им США.Многоцелевые роботы для армии РФМинистру обороны России Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, которые предназначены для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения. Шойгу отметил востребованность медицинской робототехники в зоне СВО и поставил задачу оперативно доработать комплексы, наладить их серийное производство и как можно скорее направить машины на фронт.Что стоит за просьбой Зеленского об уровне защиты "как у Израиля"Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом. По мнению эксперта, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках. Белый дом хоть и вынужден замедлить конфликт на Украине, но не готов отказаться от попыток продолжать прокси-войну с Россией.Дроны ВСУ сбиты в городах РоссииВ результате обстрела гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ в среду один человек погиб, еще четверо получили ранения и были госпитализированы в больницу. Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод. Без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".Кроме того, украинские дроны десятки раз за день атаковали мирные населенные пункты в Херсонской области, где ударили по кладбищу и ЖЭКу.Вечером в среду дрон самолетного типа упал в Воронеже. В результате повреждено промышленное здание.Ударам БПЛА, а также кассетных снарядов подвергся и Донецк. Там два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20240417/v-krymu-zapret-na-russkiy-yazyk-v-ukrainskikh-smi-nazvali-borboy-s-vetrom-1136644158.html
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новости, главное за день, сша, украина, россия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, поставки западного оружия украине, владимир зеленский (президент украины), весенние паводки в россии, вооруженные силы россии
Главное за день: 17 апреля

Главные события и заявления среды, 17 апреля

22:58 17.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПаводок в Тюменской области
Паводок в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В ряде российских регионов прогнозируют ухудшение ситуации с паводком. В США опубликовали проект помощи Украине. Для армии разрабатывают многоцелевых роботов. Эксперт оценил просьбу Зеленского о желании получить защиту "как у Израиля". Киев атаковал дронами российские города.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ухудшение ситуации с паводком в российских регионах

Ситуация с паводком в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях требует особого внимания. Об этом президенту России Владимиру Путину отчитался глава МЧС РФ Александр Куренков. Уровень воды в городах Оренбургской области Орске и Оренбурге находится выше опасных отметок, но при этом отмечается его устойчивое снижение. В Курганской области ожидается максимальный уровень воды, который будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом. Неблагоприятный прогноз и по Тюменской области. Вода в реках Ишима и Тобол может стремительно подняться до уровня опасных явлений.
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Вчера, 20:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром

Что решили в США с помощью для Киева

Палата представителей США опубликовала законопроект, который предполагает выделение почти 61 миллиардов долларов Украине. Он предполагает передачу Киеву дальнобойных тактических ракетных систем (ATACMS). При этом документ обязует лидера Америки Джо Байдена договориться с киевскими властями о возмещении экономической помощи, предоставленной им США.

Многоцелевые роботы для армии РФ

Министру обороны России Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, которые предназначены для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения. Шойгу отметил востребованность медицинской робототехники в зоне СВО и поставил задачу оперативно доработать комплексы, наладить их серийное производство и как можно скорее направить машины на фронт.

Что стоит за просьбой Зеленского об уровне защиты "как у Израиля"

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом. По мнению эксперта, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках. Белый дом хоть и вынужден замедлить конфликт на Украине, но не готов отказаться от попыток продолжать прокси-войну с Россией.
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Вчера, 19:42Радио "Спутник в Крыму"
Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада

Дроны ВСУ сбиты в городах России

В результате обстрела гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ в среду один человек погиб, еще четверо получили ранения и были госпитализированы в больницу. Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод. Без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".
Кроме того, украинские дроны десятки раз за день атаковали мирные населенные пункты в Херсонской области, где ударили по кладбищу и ЖЭКу.
Вечером в среду дрон самолетного типа упал в Воронеже. В результате повреждено промышленное здание.
Ударам БПЛА, а также кассетных снарядов подвергся и Донецк. Там два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины.
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Вчера, 15:08
Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации
 
НовостиГлавное за деньСШАУкраинаРоссияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости СВОПоставки западного оружия УкраинеВладимир Зеленский (президент Украины)Весенние паводки в РоссииВооруженные силы России
 
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00:01На Крым идет холодный фронт Балканского циклона
00:00Какой сегодня праздник: 18 апреля
23:2514 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
23:17Женщина ранена при падении дрона в Воронеже
22:58Главное за день: 17 апреля
22:26Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
22:17В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения
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21:49Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMS
21:36Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
21:19В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи
21:08ВСУ бьют кассетными снарядами по Донецку: ранены два человека
20:59ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области
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19:06В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК
18:53Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке
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