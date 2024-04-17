https://crimea.ria.ru/20240417/glavnoe-za-den-17-aprelya-1136646392.html

Главное за день: 17 апреля

Главное за день: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Главное за день: 17 апреля

В ряде российских регионов прогнозируют ухудшение ситуации с паводком. В США опубликовали проект помощи Украине. Для армии разрабатывают многоцелевых роботов... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T22:58

2024-04-17T22:58

2024-04-17T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В ряде российских регионов прогнозируют ухудшение ситуации с паводком. В США опубликовали проект помощи Украине. Для армии разрабатывают многоцелевых роботов. Эксперт оценил просьбу Зеленского о желании получить защиту "как у Израиля". Киев атаковал дронами российские города.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ухудшение ситуации с паводком в российских регионахСитуация с паводком в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях требует особого внимания. Об этом президенту России Владимиру Путину отчитался глава МЧС РФ Александр Куренков. Уровень воды в городах Оренбургской области Орске и Оренбурге находится выше опасных отметок, но при этом отмечается его устойчивое снижение. В Курганской области ожидается максимальный уровень воды, который будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом. Неблагоприятный прогноз и по Тюменской области. Вода в реках Ишима и Тобол может стремительно подняться до уровня опасных явлений.Что решили в США с помощью для КиеваПалата представителей США опубликовала законопроект, который предполагает выделение почти 61 миллиардов долларов Украине. Он предполагает передачу Киеву дальнобойных тактических ракетных систем (ATACMS). При этом документ обязует лидера Америки Джо Байдена договориться с киевскими властями о возмещении экономической помощи, предоставленной им США.Многоцелевые роботы для армии РФМинистру обороны России Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, которые предназначены для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения. Шойгу отметил востребованность медицинской робототехники в зоне СВО и поставил задачу оперативно доработать комплексы, наладить их серийное производство и как можно скорее направить машины на фронт.Что стоит за просьбой Зеленского об уровне защиты "как у Израиля"Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом. По мнению эксперта, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках. Белый дом хоть и вынужден замедлить конфликт на Украине, но не готов отказаться от попыток продолжать прокси-войну с Россией.Дроны ВСУ сбиты в городах РоссииВ результате обстрела гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ в среду один человек погиб, еще четверо получили ранения и были госпитализированы в больницу. Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод. Без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".Кроме того, украинские дроны десятки раз за день атаковали мирные населенные пункты в Херсонской области, где ударили по кладбищу и ЖЭКу.Вечером в среду дрон самолетного типа упал в Воронеже. В результате повреждено промышленное здание.Ударам БПЛА, а также кассетных снарядов подвергся и Донецк. Там два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20240417/v-krymu-zapret-na-russkiy-yazyk-v-ukrainskikh-smi-nazvali-borboy-s-vetrom-1136644158.html

https://crimea.ria.ru/20240417/kak-vybory-v-evroparlament-izmenyat-otnosheniya-rossii-i-zapada-1136633115.html

https://crimea.ria.ru/20240417/armiya-rossii-razbila-sklady-boepripasov-rdk-v-zone-spetsoperatsii-1136638441.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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