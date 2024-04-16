https://crimea.ria.ru/20240416/nemedlennaya-evakuatsiya-uroven-vody-v-rayone-kurgana-rastet-1136621204.html
Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет
Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за последние два часа вырос на 20 см и составил 794 см. В городе и прилегающих населенных пунктах объявлена... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T21:34
2024-04-16T21:34
2024-04-16T21:34
курганская область
курган
наводнение
паводки
россия
новости
происшествия
безопасность
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136621339_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_9d56b41177d9a099bc2e6d37de0b9097.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за последние два часа вырос на 20 см и составил 794 см. В городе и прилегающих населенных пунктах объявлена немедленная эвакуация, об этом сообщает администрация Курганской области."Внимание! За последние 2 часа уровень воды в Тоболе в районе Кургана повысился сразу на 20 см и на 22:00 составляет 794 см", – сказано в сообщении.Уточняется, что вода прибывает и в Кетовском округе, где в районе сразу трех населенных пунктов, включая само Кетово, ее уровень уже превысил 10 метров. Вода с кетовского направления идет в Курган.Днем во вторник информационный центр правительства региона сообщил, что паводковую ситуацию в пострадавшем от наводнения Кургане могут осложнить начавшиеся дожди. Уточнялось, что осадки могут составить до 14 мм.По данным на 16:00, уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составлял 752 сантиметра.В понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, большая вода подошла на десять километров к городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть домаПаводки в России: район бедствия расширилсяВ зоне затопления начата вакцинация от гепатита А
курганская область
курган
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136621339_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_f6f55a79cab233d06488d5195542b6ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, курган, наводнение, паводки, россия, новости, происшествия, безопасность, эвакуация
Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет
В Кургане и районе объявлена немедленная эвакуация
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за последние два часа вырос на 20 см и составил 794 см. В городе и прилегающих населенных пунктах объявлена немедленная эвакуация, об этом сообщает администрация Курганской области.
"Внимание! За последние 2 часа уровень воды в Тоболе в районе Кургана повысился сразу на 20 см и на 22:00 составляет 794 см", – сказано в сообщении.
Уточняется, что вода прибывает и в Кетовском округе, где в районе сразу трех населенных пунктов, включая само Кетово, ее уровень уже превысил 10 метров. Вода с кетовского направления идет в Курган.
"Жителям подтопляемых и затопляемых районов Кургана, включая СНТ, и Кетовского округа, эвакуироваться немедленно!" - подчеркнули в администрации региона.
Днем во вторник информационный центр правительства региона сообщил
, что паводковую ситуацию в пострадавшем от наводнения Кургане могут осложнить начавшиеся дожди. Уточнялось, что осадки могут составить до 14 мм.
По данным на 16:00, уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составлял 752 сантиметра.
В понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал
жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, большая вода подошла на десять километров к городу.
Читайте также на РИА Новости Крым: