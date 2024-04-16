https://crimea.ria.ru/20240416/nemedlennaya-evakuatsiya-uroven-vody-v-rayone-kurgana-rastet-1136621204.html

Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет

Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за последние два часа вырос на 20 см и составил 794 см. В городе и прилегающих населенных пунктах объявлена... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T21:34

2024-04-16T21:34

2024-04-16T21:34

курганская область

курган

наводнение

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происшествия

безопасность

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за последние два часа вырос на 20 см и составил 794 см. В городе и прилегающих населенных пунктах объявлена немедленная эвакуация, об этом сообщает администрация Курганской области."Внимание! За последние 2 часа уровень воды в Тоболе в районе Кургана повысился сразу на 20 см и на 22:00 составляет 794 см", – сказано в сообщении.Уточняется, что вода прибывает и в Кетовском округе, где в районе сразу трех населенных пунктов, включая само Кетово, ее уровень уже превысил 10 метров. Вода с кетовского направления идет в Курган.Днем во вторник информационный центр правительства региона сообщил, что паводковую ситуацию в пострадавшем от наводнения Кургане могут осложнить начавшиеся дожди. Уточнялось, что осадки могут составить до 14 мм.По данным на 16:00, уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составлял 752 сантиметра.В понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, большая вода подошла на десять километров к городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть домаПаводки в России: район бедствия расширилсяВ зоне затопления начата вакцинация от гепатита А

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курганская область, курган, наводнение, паводки, россия, новости, происшествия, безопасность, эвакуация