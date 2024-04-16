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Главное за день: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Главное за день: 16 апреля
Главное за день: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Главное за день: 16 апреля
Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ. Путин расширил страховые компенсации добровольцам. Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T22:30
2024-04-16T23:38
главное за день
новости
элла памфилова
владимир путин (политик)
выплаты и компенсации
добровольцы
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
"крокус сити холл"
украина
неонацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ. Путин расширил страховые компенсации добровольцам. Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. В России активизировались украинские неонацисты. Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине. Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростков. Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области. Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария. Ситуация в зоне проведения спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФГлава Центризбиркома России Элла Памфилова во вторник вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании Президентом Российской Федерации."Самое главное – насколько мудрым оказался наш народ. Просто беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выборы президента, а фактически битва за Россию. Это было и у людей, и у нас внутри системы", – констатировала в ходе встречи с российским лидером глава ЦИК.Путин расширил страховые компенсации добровольцамПрезидент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов."Внести изменения в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 "О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях", – говорится в тексте документа.Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиСледствие по теракту в "Крокус Сити Холле" подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей этого преступления с националистами на Украине."Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам. В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", – заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.В России активизировались украинские неонацистыВ условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО)."Вопрос приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы", – подчеркнул глава Совбеза РФ.Киевский режим совершает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов, добавил он.Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по УкраинеПекин выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию на Украине, которая признавалась бы как Москвой, так и Киевом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем."(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", – заявил китайский лидер.Си Цзиньпин отметил, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростковВ последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения."Если в 2022 году было возбуждено 8573 уголовных дела, то в 2023 году – уже 8757. Но большую обеспокоенность вызывает именно увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%", – привел статистику председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Срочная эвакуация объявлена в Тюменской областиВ Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов."Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Зеленский подписал закон о мобилизации", – написал он в своем Telegram-канале.Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Спецслужбы Украины пытались убить журналиста ШарияГлавное управление разведки минобороны Украины (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) пытались убить журналиста и блогера Анатолия Шария и затем возложить вину за его гибель на Россию."Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины. Они планировали физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию", – пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ситуация в зоне проведения спецоперацииВСУ за сутки потеряли еще 1160 человек, на Купянском и Южно-Донецком направлениях улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском – тактическое положение, на Донецком заняты более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах", – добавили в оборонном ведомстве.
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главное за день, новости, элла памфилова, владимир путин (политик), выплаты и компенсации, добровольцы, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), "крокус сити холл", украина, неонацизм, николай патрушев, китай, александр бастрыкин, тюменская область, владимир зеленский (президент украины), весенние паводки в россии, мобилизация на украине, анатолий шарий, главное управление разведки украины (гур), сбу (служба безопасности украины), украинские спецслужбы, министерство обороны рф
Главное за день: 16 апреля

Главные события и заявления вторника, 16 апреля

22:30 16.04.2024 (обновлено: 23:38 16.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой
Президент Владимир Путин встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ. Путин расширил страховые компенсации добровольцам. Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. В России активизировались украинские неонацисты. Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине. Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростков. Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области. Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария. Ситуация в зоне проведения спецоперации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова во вторник вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании Президентом Российской Федерации.
"Самое главное – насколько мудрым оказался наш народ. Просто беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выборы президента, а фактически битва за Россию. Это было и у людей, и у нас внутри системы", – констатировала в ходе встречи с российским лидером глава ЦИК.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 14:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ

Путин расширил страховые компенсации добровольцам

Президент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
"Внести изменения в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 "О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях", – говорится в тексте документа.
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 17:30Радио "Спутник в Крыму"
"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭС

Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

Следствие по теракту в "Крокус Сити Холле" подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей этого преступления с националистами на Украине.
"Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам. В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", – заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 21:52
В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС

В России активизировались украинские неонацисты

В условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
"Вопрос приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы", – подчеркнул глава Совбеза РФ.
Киевский режим совершает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов, добавил он.
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
Вчера, 06:04Радио "Спутник в Крыму"
Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине

Пекин выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию на Украине, которая признавалась бы как Москвой, так и Киевом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", – заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин отметил, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 10:03
Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области

Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростков

В последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения.
"Если в 2022 году было возбуждено 8573 уголовных дела, то в 2023 году – уже 8757. Но большую обеспокоенность вызывает именно увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%", – привел статистику председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе
Вчера, 21:45
Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации

Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области

В Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов.
"Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Разлив реки Тобол в Кургане и окрестностях - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 16:52
Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.
"Зеленский подписал закон о мобилизации", – написал он в своем Telegram-канале.
Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.
Флаг Соединенных Штатов Америки. - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 08:43
Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии

Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария

Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) пытались убить журналиста и блогера Анатолия Шария и затем возложить вину за его гибель на Россию.
"Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины. Они планировали физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию", – пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 08:46
Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант

Ситуация в зоне проведения спецоперации

ВСУ за сутки потеряли еще 1160 человек, на Купянском и Южно-Донецком направлениях улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском – тактическое положение, на Донецком заняты более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах", – добавили в оборонном ведомстве.
Боевики ВСУ на лодках
Вчера, 11:14
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
 
Главное за деньНовостиЭлла ПамфиловаВладимир Путин (политик)Выплаты и компенсацииДобровольцыРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)"Крокус Сити Холл"УкраинаНеонацизмНиколай ПатрушевКитайАлександр БастрыкинТюменская областьВладимир Зеленский (президент Украины)Весенние паводки в РоссииМобилизация на УкраинеАнатолий ШарийГлавное управление разведки Украины (ГУР)СБУ (Служба безопасности Украины)Украинские спецслужбыМинистерство обороны РФ
 
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