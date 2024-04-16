https://crimea.ria.ru/20240416/glavnoe-za-den-16-aprelya-1136619397.html

Главное за день: 16 апреля

Главное за день: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Главное за день: 16 апреля

Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ. Путин расширил страховые компенсации добровольцам. Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T22:30

2024-04-16T22:30

2024-04-16T23:38

главное за день

новости

элла памфилова

владимир путин (политик)

выплаты и компенсации

добровольцы

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

"крокус сити холл"

украина

неонацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136598700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ad1a0d716ebbf10be87f3d4211ee335.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ. Путин расширил страховые компенсации добровольцам. Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. В России активизировались украинские неонацисты. Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине. Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростков. Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области. Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария. Ситуация в зоне проведения спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФГлава Центризбиркома России Элла Памфилова во вторник вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании Президентом Российской Федерации."Самое главное – насколько мудрым оказался наш народ. Просто беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выборы президента, а фактически битва за Россию. Это было и у людей, и у нас внутри системы", – констатировала в ходе встречи с российским лидером глава ЦИК.Путин расширил страховые компенсации добровольцамПрезидент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов."Внести изменения в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 "О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях", – говорится в тексте документа.Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиСледствие по теракту в "Крокус Сити Холле" подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей этого преступления с националистами на Украине."Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам. В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", – заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.В России активизировались украинские неонацистыВ условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО)."Вопрос приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы", – подчеркнул глава Совбеза РФ.Киевский режим совершает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов, добавил он.Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по УкраинеПекин выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию на Украине, которая признавалась бы как Москвой, так и Киевом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем."(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", – заявил китайский лидер.Си Цзиньпин отметил, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростковВ последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения."Если в 2022 году было возбуждено 8573 уголовных дела, то в 2023 году – уже 8757. Но большую обеспокоенность вызывает именно увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%", – привел статистику председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Срочная эвакуация объявлена в Тюменской областиВ Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов."Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Зеленский подписал закон о мобилизации", – написал он в своем Telegram-канале.Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Спецслужбы Украины пытались убить журналиста ШарияГлавное управление разведки минобороны Украины (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) пытались убить журналиста и блогера Анатолия Шария и затем возложить вину за его гибель на Россию."Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины. Они планировали физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию", – пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ситуация в зоне проведения спецоперацииВСУ за сутки потеряли еще 1160 человек, на Купянском и Южно-Донецком направлениях улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском – тактическое положение, на Донецком заняты более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах", – добавили в оборонном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240416/kievskiy-rezhim-khvataetsya-za-vozdushnyy-shar-ekspert-o-novoy-taktike-vsu-1136599410.html

https://crimea.ria.ru/20240416/zapad-vzvodit-kurok-chego-dobilsya-kiev-obstrelami-zaes-1136593195.html

https://crimea.ria.ru/20240416/v-oon-ne-smogli-opredelit-istochnik-atak-na-zaporozhskuyu-aes-1136621836.html

https://crimea.ria.ru/20240416/chto-budet-s-ukrainoy-na-fone-konflikta-mezhdu-iranom-i-izrailem-1136561617.html

https://crimea.ria.ru/20240416/ukrainskiy-vozdushnyy-shar-sbili-nad-territoriey-kurskoy-oblasti-1136581739.html

https://crimea.ria.ru/20240416/dvoe-podrostkov-razbilis-na-pit-bayke-v-anape---odin-umer-v-reanimatsii-1136621645.html

https://crimea.ria.ru/20240416/zatoplennomu-kurganu-ugrozhayut-silnye-osadki--vlasti-1136612325.html

https://crimea.ria.ru/20240416/dolgi-vozvraschat-ne-planiruyut-na-chto-gotovy-ssha-dlya-sokhraneniya-gegemonii-1136579867.html

https://crimea.ria.ru/20240416/zaderzhan-gotovyaschiy-podzhogi-na-transsibe-diversant-1136580110.html

https://crimea.ria.ru/20240416/boytsy-dnepra-unichtozhili-9-lodok-s-desantom-vsu-na-khersonschine-1136583671.html

украина

китай

тюменская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, элла памфилова, владимир путин (политик), выплаты и компенсации, добровольцы, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), "крокус сити холл", украина, неонацизм, николай патрушев, китай, александр бастрыкин, тюменская область, владимир зеленский (президент украины), весенние паводки в россии, мобилизация на украине, анатолий шарий, главное управление разведки украины (гур), сбу (служба безопасности украины), украинские спецслужбы, министерство обороны рф