https://crimea.ria.ru/20240416/glavnoe-za-den-16-aprelya-1136619397.html
Главное за день: 16 апреля
Главное за день: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Главное за день: 16 апреля
Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ. Путин расширил страховые компенсации добровольцам. Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T22:30
2024-04-16T22:30
2024-04-16T23:38
главное за день
новости
элла памфилова
владимир путин (политик)
выплаты и компенсации
добровольцы
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
"крокус сити холл"
украина
неонацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ. Путин расширил страховые компенсации добровольцам. Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. В России активизировались украинские неонацисты. Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине. Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростков. Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области. Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария. Ситуация в зоне проведения спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФГлава Центризбиркома России Элла Памфилова во вторник вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании Президентом Российской Федерации."Самое главное – насколько мудрым оказался наш народ. Просто беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выборы президента, а фактически битва за Россию. Это было и у людей, и у нас внутри системы", – констатировала в ходе встречи с российским лидером глава ЦИК.Путин расширил страховые компенсации добровольцамПрезидент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов."Внести изменения в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 "О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях", – говорится в тексте документа.Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиСледствие по теракту в "Крокус Сити Холле" подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей этого преступления с националистами на Украине."Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам. В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", – заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.В России активизировались украинские неонацистыВ условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО)."Вопрос приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы", – подчеркнул глава Совбеза РФ.Киевский режим совершает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов, добавил он.Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по УкраинеПекин выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию на Украине, которая признавалась бы как Москвой, так и Киевом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем."(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", – заявил китайский лидер.Си Цзиньпин отметил, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростковВ последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения."Если в 2022 году было возбуждено 8573 уголовных дела, то в 2023 году – уже 8757. Но большую обеспокоенность вызывает именно увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%", – привел статистику председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Срочная эвакуация объявлена в Тюменской областиВ Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов."Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Зеленский подписал закон о мобилизации", – написал он в своем Telegram-канале.Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Спецслужбы Украины пытались убить журналиста ШарияГлавное управление разведки минобороны Украины (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) пытались убить журналиста и блогера Анатолия Шария и затем возложить вину за его гибель на Россию."Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины. Они планировали физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию", – пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ситуация в зоне проведения спецоперацииВСУ за сутки потеряли еще 1160 человек, на Купянском и Южно-Донецком направлениях улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском – тактическое положение, на Донецком заняты более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах", – добавили в оборонном ведомстве.
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https://crimea.ria.ru/20240416/dvoe-podrostkov-razbilis-na-pit-bayke-v-anape---odin-umer-v-reanimatsii-1136621645.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, элла памфилова, владимир путин (политик), выплаты и компенсации, добровольцы, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), "крокус сити холл", украина, неонацизм, николай патрушев, китай, александр бастрыкин, тюменская область, владимир зеленский (президент украины), весенние паводки в россии, мобилизация на украине, анатолий шарий, главное управление разведки украины (гур), сбу (служба безопасности украины), украинские спецслужбы, министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ. Путин расширил страховые компенсации добровольцам. Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. В России активизировались украинские неонацисты. Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине. Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростков. Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области. Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария. Ситуация в зоне проведения спецоперации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова во вторник вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании Президентом Российской Федерации.
"Самое главное – насколько мудрым оказался наш народ. Просто беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выборы президента, а фактически битва за Россию. Это было и у людей, и у нас внутри системы", – констатировала
в ходе встречи с российским лидером глава ЦИК.
Путин расширил страховые компенсации добровольцам
Президент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Соответствующий указ размещен
на официальном сайте опубликования правовых актов.
"Внести изменения в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 "О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях", – говорится
в тексте документа.
Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
Следствие по теракту в "Крокус Сити Холле" подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей этого преступления с националистами на Украине.
"Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам. В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", – заявил
секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
В России активизировались украинские неонацисты
В условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
"Вопрос приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы", – подчеркнул
глава Совбеза РФ.
Киевский режим совершает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов, добавил он.
Китай призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине
Пекин выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию на Украине, которая признавалась бы как Москвой, так и Киевом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", – заявил
китайский лидер.
Си Цзиньпин отметил, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием подростков
В последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения.
"Если в 2022 году было возбуждено 8573 уголовных дела, то в 2023 году – уже 8757. Но большую обеспокоенность вызывает именно увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%", – привел статистику
председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области
В Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов.
"Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля", – написал
в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.
"Зеленский подписал закон о мобилизации", – написал
он в своем Telegram-канале.
Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.
Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария
Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) пытались убить журналиста и блогера Анатолия Шария и затем возложить вину за его гибель на Россию.
"Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины. Они планировали физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию", – пишет
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ситуация в зоне проведения спецоперации
ВСУ за сутки потеряли еще 1160 человек, на Купянском и Южно-Донецком направлениях улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском – тактическое положение, на Донецком заняты более выгодные рубежи, сообщает
Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах", – добавили
в оборонном ведомстве.