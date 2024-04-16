https://crimea.ria.ru/20240416/spetssluzhby-ukrainy-pytalis-ubit-zhurnalista-shariya--istochnik-1136603456.html

Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария – источник

Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария – источник - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Спецслужбы Украины пытались убить журналиста Шария – источник

Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) пытались убить журналиста и блогера Анатолия Шария и затем возложить... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T15:36

2024-04-16T15:36

2024-04-16T15:38

анатолий шарий

новости

украина

главное управление разведки украины (гур)

минобороны украины

кирилл буданов*

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) пытались убить журналиста и блогера Анатолия Шария и затем возложить вину за его гибель на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Покушение на Шария совершено 6 марта этого года. Его машину, в которой блогер находился со своей женой, обстреляли из автоматического оружия.По данным источника, подготовкой убийства журналиста занималось ГУР минобороны Украины, которое "в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию "под чужим флагом" с целью физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию".Непосредственно курировал операцию глава ведомства Кирилл Буданов*. По сведениям источника, украинская агентура от имени российских спецслужб завербовала участников покушения из среды проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местного криминалитета. В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие.При этом испанские правоохранители отнеслись к расследованию обстоятельств покушения "откровенно формально". Они, по словам собеседника агентства, "не потрудились даже выехать на осмотр места, где вооруженный автоматом с глушителем преступник обстрелял автомобиль блогера, и не стали проводить элементарный опрос свидетелей происшествия".Анатолий Шарий – украинский журналист и видеоблогер. 2008 по 2012 год был руководителем отдела расследований сайта "Обозреватель". В 2008-2011 годах выпустил ряд публикаций об организованной преступности на Украине. В феврале 2012 года его объявили во всеукраинский розыск. Тогда же в СМИ появилась информация, что Шарий получил политическое убежище в одной из стран ЕС. Получил широкую известность, комментируя события на Украине и разоблачая фейки в СМИ. Известен критикой в адрес президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.В 2019 году основал партию своего имени (Партия Шария), деятельность которой запретили на Украине по решению суда в 2022 году. Киев ввел против журналиста персональные санкции и требует его экстрадиции на Украину.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ ПрозороваЗадержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в МосквеУкраина стала террористическим государством – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий шарий, новости, украина, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, кирилл буданов*, сбу (служба безопасности украины)