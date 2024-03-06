https://crimea.ria.ru/20240306/mashinu-shariya-obstrelyali-iz-avtomata-1135450196.html
Машину Шария обстреляли из автомата
Машину Шария обстреляли из автомата - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Машину Шария обстреляли из автомата
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о нападении на его автомобиль с использованием автоматического оружия. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T12:01
2024-03-06T12:01
2024-03-06T12:01
анатолий шарий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о нападении на его автомобиль с использованием автоматического оружия. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По его словам, менее недели назад у испанских силовиков появилась информация о подготовке покушения на него. В октябре прошлого года дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова.Анатолий Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили на Украине по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анатолий шарий, испания, происшествия, покушение, новости, украина, в мире
Машину Шария обстреляли из автомата
Украинский блогер Шарий сообщил о нападении на его машину
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о нападении на его автомобиль с использованием автоматического оружия. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
"Только что в Испании произошло нападение на мою машину. Пытались обстрелять автомобиль, автомат был с глушителем", - сообщил Шарий.
По его словам, менее недели назад у испанских силовиков появилась информация о подготовке покушения на него.
В октябре прошлого года дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова.
Анатолий Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили на Украине по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.