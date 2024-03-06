https://crimea.ria.ru/20240306/mashinu-shariya-obstrelyali-iz-avtomata-1135450196.html

Машину Шария обстреляли из автомата

Машину Шария обстреляли из автомата - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Машину Шария обстреляли из автомата

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о нападении на его автомобиль с использованием автоматического оружия. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T12:01

2024-03-06T12:01

2024-03-06T12:01

анатолий шарий

испания

происшествия

покушение

новости

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/05/1123139796_0:228:1920:1308_1920x0_80_0_0_925420ea6210191b99ab204f25a0a7fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о нападении на его автомобиль с использованием автоматического оружия. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По его словам, менее недели назад у испанских силовиков появилась информация о подготовке покушения на него. В октябре прошлого года дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова.Анатолий Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили на Украине по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.

испания

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий шарий, испания, происшествия, покушение, новости, украина, в мире