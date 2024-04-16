https://crimea.ria.ru/20240416/flot-provodit-trenirovku-so-strelboy-v-sevastopole-1136618132.html

Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе

Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе

Военнослужащие Черноморского флота РФ проводят тренировку из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T19:31

2024-04-16T19:31

2024-04-16T19:33

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота РФ проводят тренировку из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Во вторник в первой половине дня тренировки военных проходили в районе Северного и Южного молов в Севастополе. Также сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю уничтожили боеприпасы в районе горы Кара-Коба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасыВ Крыму будет громко – власти объяснили причинуЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости, новости крыма