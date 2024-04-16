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Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе
Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота РФ проводят тренировку из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T19:31
2024-04-16T19:33
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота РФ проводят тренировку из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Во вторник в первой половине дня тренировки военных проходили в районе Северного и Южного молов в Севастополе. Также сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю уничтожили боеприпасы в районе горы Кара-Коба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасыВ Крыму будет громко – власти объяснили причинуЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости, новости крыма
Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе

Черноморский флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе – Развожаев

19:31 16.04.2024 (обновлено: 19:33 16.04.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота РФ проводят тренировку из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.

И добавил, что в городе все спокойно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Во вторник в первой половине дня тренировки военных проходили в районе Северного и Южного молов в Севастополе. Также сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю уничтожили боеприпасы в районе горы Кара-Коба.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияНовостиНовости Крыма
 
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