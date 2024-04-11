https://crimea.ria.ru/20240411/glavnye-novosti-kryma-11-aprelya-1136495866.html

Главные новости Крыма: 11 апреля

Главные новости Крыма: 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Главные новости Крыма: 11 апреля

В Кремле высказались об угрозах Зеленского Крыму. Сотни детей из Белгорода приехали в Крым. Смертельное ДТП под Севастополем – двое погибли. Экотехнопарки в... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T23:02

2024-04-11T23:02

2024-04-11T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Кремле высказались об угрозах Зеленского Крыму. Сотни детей из Белгорода приехали в Крым. Смертельное ДТП под Севастополем – двое погибли. Экотехнопарки в Крыму строятся с нарушениями – прокуратура. Под горой Ай-Петри появился многокилометровый тоннель. В Севастополе определились с датой окончания отопительного сезона. Уникальный фотопроект "Освобождение" открылся в Судаке. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Кремле высказались об угрозах Зеленского КрымуУгрозы главы киевского режима Владимира Зеленского провести очередное контрнаступление и разрушить Крымский мост доказывают правильность решения о начале СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сотни детей из Белгорода приехали в КрымВ Крым на отдых и оздоровление приехали 360 детей из Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.В региональном главке МЧС, представители которого встречали гостей на вокзале, уточнили, что ребята отправятся в МДЦ "Артек" и детский лагерь "Звездный", где их ждут уроки дополнительного образования, психологические тренинги и спортивные мероприятия.Смертельное ДТП под Севастополем – двое погиблиНа трассе Ялта – Севастополь у села Гончарное сегодня утром столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Водитель последнего погиб, также авария стала смертельной для одного из пассажиров микроавтобуса.Позже в Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП еще два человека пострадали. Раскрывая подробности трагического события, в ведомстве рассказали, что для погибшего водителя легковушки это была уже третья авария за утро. А уголовное дело по факту происшествия возбуждено по статье об управлении автомобилем лицом "лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Экотехнопарки с нарушениямиПрокуратура Крыма выявила нарушения при строительстве экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах республики. Это обнаружилось при инспектировании объектов.Также выявлены нарушения при обращении с отходами производства.Под Ай-Петри появился многокилометровый тоннельГорный тоннель протяженностью более 7 километров пробурили под Ай-Петри. Как рассказал начальник участка подземных работ Александр Василенков, это гидротоннель под плато, по которому на Южный берег пойдет вода, он соединил село Счастливое в Бахчисарайском районе с Большой Ялтой."Строительство на завершающем этапе", – сообщил Василенков. В Севастополе заканчивают отопительный сезонОтопительный сезон в Севастополе завершится 15 апреля, соответствующее постановление приняли в правительстве.Он отметил, что отопительный сезон в регионе завершается ежегодно "приблизительно в этих числах, но в этом году сделать это получилось "немножко раньше". Уникальный проект "России Сегодня" открылся в СудакеВ Судаке открылась выставка архивных фото "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма". Помимо десятков документальных фотографий, сделанных военкорами "Совинформбюро" в 1944 – 1945 годах, в экспозиции представлены аудио- и видеоформаты. Авторами уникального мультимедийного проекта под названием "Освобождение. Путь к Победе" стали сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости Крым.Его значимость оценила глава республиканского министерства культуры Татьяна Манежина."Такие выставки важны каждый день. Но сегодня, с учетом ситуации, когда Россия проводит специальную военную операцию, актуальность ее еще выше", – сказала она.

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https://crimea.ria.ru/20240411/tretya-avariya-stala-smertelnoy-novye-podrobnosti-dtp-v-sevastopole-1136492291.html

https://crimea.ria.ru/20240411/tri-solnechnykh-dnya--prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-dlya-kryma-1136493635.html

https://crimea.ria.ru/20240411/v-krymu-proizoshla-detonatsiya-144-boevykh-snaryadov---mchs-1136495616.html

https://crimea.ria.ru/20240411/v-simferopole-v-subbotu-perekroyut-dvizhenie-i-zapretyat-parkovku-1136458460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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