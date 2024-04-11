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Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе
Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе
Авария у села Гончарного под Севастополем, в которой погибли два человека, стала для погибшего водителя третьей за утро, по уточненным данным есть еще двое... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T19:11
2024-04-11T19:11
2024-04-11T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Авария у села Гончарного под Севастополем, в которой погибли два человека, стала для погибшего водителя третьей за утро, по уточненным данным есть еще двое пострадавших – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу. Ранее утром 11 апреля в полиции Севастополя сообщили, что в 8:00 на автодороге Ялта – Севастополь в районе села Гончарное произошло ДТП: столкнулись два автомобиля марки Hyundai – легковой и микроавтобус. Водитель первого погиб, во втором погиб пассажир. В ведомстве добавили, что по факту ДТП, в котором два человека погибли и два получили травмы, возбуждено уголовное дело.Кроме того, в МВД рассказали, что за несколько минут до этой трагической аварии погибший в ней водитель легкового Hyundai был участником еще двух ДТП."На 57 км + 600 м автодороги Ялта – Севастополь, 58-летний водитель Hyundai при выезде на полосу встречного движения совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе. Далее водитель Hyundai продолжил свое движение и на 59 км + 500 м автодороги столкнулся с легковым автомобилем Opel под управлением 20-летнего водителя и автомобилем GAC под управлением 35-летнего водителя, которые двигались во встречном направлении по своей полосе", – поделились подробностями в ведомстве.Отмечается, что в обоих случаях водитель Hyundai покинул место ДТП. По данным полиции, водители Toyota и Opel в результате столкновений машин не пострадали.В полиции уточнили, что уголовное дело по факту третьего, смертельного ДТП возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 (ч. 3) УК РФ: "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".Читайте также на РИА Новости Крым:Второе смертельное ДТП за сутки на Кубани: погибли два человекаНа Кубани в массовом ДТП с тремя погибшими пострадал ребенокДвое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП с автобусом под Самарой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе
Смертельное ДТП в Севастополе 11 апреля было третьим за утро для погибшего водителя – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Авария у села Гончарного под Севастополем, в которой погибли два человека, стала для погибшего водителя третьей за утро, по уточненным данным есть еще двое пострадавших – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.
Ранее утром 11 апреля в полиции Севастополя сообщили
, что в 8:00 на автодороге Ялта – Севастополь в районе села Гончарное произошло ДТП: столкнулись два автомобиля марки Hyundai – легковой и микроавтобус. Водитель первого погиб, во втором погиб пассажир.
"По уточненным данным Госавтоинспекции телесные повреждения различной степени тяжести получили 37-летний водитель и 38-летний пассажир микроавтобуса. Все пострадавшие оперативно доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи", – сообщают в полиции.
В ведомстве добавили, что по факту ДТП, в котором два человека погибли и два получили травмы, возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в МВД рассказали, что за несколько минут до этой трагической аварии погибший в ней водитель легкового Hyundai был участником еще двух ДТП.
"На 57 км + 600 м автодороги Ялта – Севастополь, 58-летний водитель Hyundai при выезде на полосу встречного движения совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе. Далее водитель Hyundai продолжил свое движение и на 59 км + 500 м автодороги столкнулся с легковым автомобилем Opel под управлением 20-летнего водителя и автомобилем GAC под управлением 35-летнего водителя, которые двигались во встречном направлении по своей полосе", – поделились подробностями в ведомстве.
Отмечается, что в обоих случаях водитель Hyundai покинул место ДТП. По данным полиции, водители Toyota и Opel в результате столкновений машин не пострадали.
В полиции уточнили, что уголовное дело по факту третьего, смертельного ДТП возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 (ч. 3) УК РФ: "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
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