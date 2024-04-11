Рейтинг@Mail.ru
Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240411/tretya-avariya-stala-smertelnoy-novye-podrobnosti-dtp-v-sevastopole-1136492291.html
Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе
Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе
Авария у села Гончарного под Севастополем, в которой погибли два человека, стала для погибшего водителя третьей за утро, по уточненным данным есть еще двое... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T19:11
2024-04-11T19:11
севастополь
полиция севастополя
новости
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136492179_0:216:1280:936_1920x0_80_0_0_6557d19ee2135b507e9a770944223a3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Авария у села Гончарного под Севастополем, в которой погибли два человека, стала для погибшего водителя третьей за утро, по уточненным данным есть еще двое пострадавших – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу. Ранее утром 11 апреля в полиции Севастополя сообщили, что в 8:00 на автодороге Ялта – Севастополь в районе села Гончарное произошло ДТП: столкнулись два автомобиля марки Hyundai – легковой и микроавтобус. Водитель первого погиб, во втором погиб пассажир. В ведомстве добавили, что по факту ДТП, в котором два человека погибли и два получили травмы, возбуждено уголовное дело.Кроме того, в МВД рассказали, что за несколько минут до этой трагической аварии погибший в ней водитель легкового Hyundai был участником еще двух ДТП."На 57 км + 600 м автодороги Ялта – Севастополь, 58-летний водитель Hyundai при выезде на полосу встречного движения совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе. Далее водитель Hyundai продолжил свое движение и на 59 км + 500 м автодороги столкнулся с легковым автомобилем Opel под управлением 20-летнего водителя и автомобилем GAC под управлением 35-летнего водителя, которые двигались во встречном направлении по своей полосе", – поделились подробностями в ведомстве.Отмечается, что в обоих случаях водитель Hyundai покинул место ДТП. По данным полиции, водители Toyota и Opel в результате столкновений машин не пострадали.В полиции уточнили, что уголовное дело по факту третьего, смертельного ДТП возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 (ч. 3) УК РФ: "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".Читайте также на РИА Новости Крым:Второе смертельное ДТП за сутки на Кубани: погибли два человекаНа Кубани в массовом ДТП с тремя погибшими пострадал ребенокДвое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП с автобусом под Самарой
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136492179_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5425f50fc95b01460692a9e9de14fddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, полиция севастополя, новости, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, дтп
Третья авария стала смертельной: новые подробности ДТП в Севастополе

Смертельное ДТП в Севастополе 11 апреля было третьим за утро для погибшего водителя – МВД

19:11 11.04.2024
 
© Полиция СевастополяПолиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором два человека погибли и два получили травмы
Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором два человека погибли и два получили травмы
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Авария у села Гончарного под Севастополем, в которой погибли два человека, стала для погибшего водителя третьей за утро, по уточненным данным есть еще двое пострадавших – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.
Ранее утром 11 апреля в полиции Севастополя сообщили, что в 8:00 на автодороге Ялта – Севастополь в районе села Гончарное произошло ДТП: столкнулись два автомобиля марки Hyundai – легковой и микроавтобус. Водитель первого погиб, во втором погиб пассажир.

"По уточненным данным Госавтоинспекции телесные повреждения различной степени тяжести получили 37-летний водитель и 38-летний пассажир микроавтобуса. Все пострадавшие оперативно доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи", – сообщают в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП, в котором два человека погибли и два получили травмы, возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в МВД рассказали, что за несколько минут до этой трагической аварии погибший в ней водитель легкового Hyundai был участником еще двух ДТП.
"На 57 км + 600 м автодороги Ялта – Севастополь, 58-летний водитель Hyundai при выезде на полосу встречного движения совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе. Далее водитель Hyundai продолжил свое движение и на 59 км + 500 м автодороги столкнулся с легковым автомобилем Opel под управлением 20-летнего водителя и автомобилем GAC под управлением 35-летнего водителя, которые двигались во встречном направлении по своей полосе", – поделились подробностями в ведомстве.
Отмечается, что в обоих случаях водитель Hyundai покинул место ДТП. По данным полиции, водители Toyota и Opel в результате столкновений машин не пострадали.
В полиции уточнили, что уголовное дело по факту третьего, смертельного ДТП возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 (ч. 3) УК РФ: "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Второе смертельное ДТП за сутки на Кубани: погибли два человека
На Кубани в массовом ДТП с тремя погибшими пострадал ребенок
Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП с автобусом под Самарой
 
СевастопольПолиция СевастополяНовостиДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния