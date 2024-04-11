https://crimea.ria.ru/20240411/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-mikroavtobusom-i-legkovushkoy-v-sevastopole-1136467904.html

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе

По меньшей мере два человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легкового авто на трассе Ялта – Севастополь, полиция проводит проверку. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T10:49

2024-04-11T10:49

2024-04-11T10:53

ситуация на дорогах крыма

дтп

севастополь

умвд россии по севастополю

происшествия

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136467994_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_76baf72729d651bda3b3bc3f647361cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. По меньшей мере два человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легкового авто на трассе Ялта – Севастополь, полиция проводит проверку. Об этом сообщает управление МВД по Севастополю. В настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Обстоятельства аварии и количество пострадавших выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Накануне в Краснодарском крае при столкновении "ГАЗели" с автомобилем Peugeot и еще двумя машинами погибли три человека. В понедельник в Самарской области рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате два человека погибли и еще 26 пострадали. 1 апреля в ярославской области рейсовый автобус выехал на железнодорожные пути перед поездом "Архангельск - Москва". В итоге погиб водитель и шесть пассажиров автобуса, пострадал машинист локомотива.

https://crimea.ria.ru/20240329/smertelnoe-dtp-s-trolleybusom-v-sevastopole-voditelyu-grozit-do-5-let-1136126383.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости крыма