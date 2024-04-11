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Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе
По меньшей мере два человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легкового авто на трассе Ялта – Севастополь, полиция проводит проверку. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T10:49
2024-04-11T10:53
ситуация на дорогах крыма
дтп
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. По меньшей мере два человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легкового авто на трассе Ялта – Севастополь, полиция проводит проверку. Об этом сообщает управление МВД по Севастополю. В настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Обстоятельства аварии и количество пострадавших выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Накануне в Краснодарском крае при столкновении "ГАЗели" с автомобилем Peugeot и еще двумя машинами погибли три человека. В понедельник в Самарской области рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате два человека погибли и еще 26 пострадали. 1 апреля в ярославской области рейсовый автобус выехал на железнодорожные пути перед поездом "Архангельск - Москва". В итоге погиб водитель и шесть пассажиров автобуса, пострадал машинист локомотива.
https://crimea.ria.ru/20240329/smertelnoe-dtp-s-trolleybusom-v-sevastopole-voditelyu-grozit-do-5-let-1136126383.html
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Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе

В Севастополе при столкновении микроавтобуса и легковушки погибли два человека – МВД

10:49 11.04.2024 (обновлено: 10:53 11.04.2024)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДва человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. По меньшей мере два человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легкового авто на трассе Ялта – Севастополь, полиция проводит проверку. Об этом сообщает управление МВД по Севастополю.
"11 апреля в 08:00 на автодороге Ялта – Севастополь 58-летний водитель, управляя легковым автомобилем Hyundai, в районе села Гончарное выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Hyundai, который двигался по своей полосе. Предварительно установлено, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Обстоятельства аварии и количество пострадавших выясняется.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне в Краснодарском крае при столкновении "ГАЗели" с автомобилем Peugeot и еще двумя машинами погибли три человека. В понедельник в Самарской области рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате два человека погибли и еще 26 пострадали. 1 апреля в ярославской области рейсовый автобус выехал на железнодорожные пути перед поездом "Архангельск - Москва". В итоге погиб водитель и шесть пассажиров автобуса, пострадал машинист локомотива.
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