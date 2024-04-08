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Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой
Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой
Два человека погибли, 26 пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T10:06
2024-04-08T10:06
дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли, 26 пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.На месте ДТП работали десять бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф, уточнили в ведомстве.По данным прокуратуры Самарской области, ДТП произошло 01:00 в Кинельском районе, на трассе Урал – Муханово в районе села Алакаевка. Автобус, следующий по маршруту Чимкент - Нижний Новгород, съехал в кювет и перевернулся."По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия работу правоохранительных органов координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов", - сообщили в местной прокуратуре.В ведомстве организовали проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.1 апреля масштабное ДТП, в ходе которого погибли семь человек, случилось в Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на железнодорожные пути перед поездом "Архангельск - Москва". В итоге погиб водитель и все пассажиры автобуса, пострадал машинист локомотива.Как сообщил позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сотрудник, который открыл шлагбаум и выпустил автобус на пути, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кром того, он не имел необходимого доступа для исполнения этих должностных обязанностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человекаВ аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы ЛипецкаВ аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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дтп, происшествия, самарская область, новости, россия
Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой

В Самарской области двое погибли и 26 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

10:06 08.04.2024
 
© ГИБДД Самарской областиДТП в Самарской области
ДТП в Самарской области
© ГИБДД Самарской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли, 26 пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
"В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали. Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работали десять бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф, уточнили в ведомстве.
По данным прокуратуры Самарской области, ДТП произошло 01:00 в Кинельском районе, на трассе Урал – Муханово в районе села Алакаевка. Автобус, следующий по маршруту Чимкент - Нижний Новгород, съехал в кювет и перевернулся.
"По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия работу правоохранительных органов координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов", - сообщили в местной прокуратуре.
В ведомстве организовали проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
1 апреля масштабное ДТП, в ходе которого погибли семь человек, случилось в Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на железнодорожные пути перед поездом "Архангельск - Москва". В итоге погиб водитель и все пассажиры автобуса, пострадал машинист локомотива.
Как сообщил позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сотрудник, который открыл шлагбаум и выпустил автобус на пути, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кром того, он не имел необходимого доступа для исполнения этих должностных обязанностей.
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