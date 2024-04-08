https://crimea.ria.ru/20240408/dvoe-pogibshikh-i-26-postradavshikh-podrobnosti-dtp-v-avtobusom-pod-samaroy-1136361395.html

Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой

Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой

Два человека погибли, 26 пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T10:06

2024-04-08T10:06

2024-04-08T10:06

дтп

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самарская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли, 26 пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.На месте ДТП работали десять бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф, уточнили в ведомстве.По данным прокуратуры Самарской области, ДТП произошло 01:00 в Кинельском районе, на трассе Урал – Муханово в районе села Алакаевка. Автобус, следующий по маршруту Чимкент - Нижний Новгород, съехал в кювет и перевернулся."По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия работу правоохранительных органов координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов", - сообщили в местной прокуратуре.В ведомстве организовали проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.1 апреля масштабное ДТП, в ходе которого погибли семь человек, случилось в Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на железнодорожные пути перед поездом "Архангельск - Москва". В итоге погиб водитель и все пассажиры автобуса, пострадал машинист локомотива.Как сообщил позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сотрудник, который открыл шлагбаум и выпустил автобус на пути, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кром того, он не имел необходимого доступа для исполнения этих должностных обязанностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человекаВ аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы ЛипецкаВ аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, самарская область, новости, россия