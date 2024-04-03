https://crimea.ria.ru/20240403/rukovodstvo-zheleznoy-dorogi-zaderzhano-posle-dtp-s-poezdom-pod-yaroslavlem--1136261728.html

Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под Ярославлем

Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под Ярославлем - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под Ярославлем

Уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги возбуждено после аварии с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T16:37

2024-04-03T16:37

2024-04-03T16:40

ярославская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дтп

поезд

происшествия

арест

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги возбуждено после аварии с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.Следователи установили, что 1 апреля обязанности дежурного по переезду выполнял монтер пути 3-го разряда, который не прошел необходимого обучения для этой работы.Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следкома России были задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути."Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, назначены необходимые экспертизы, продолжается допрос очевидцев, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего". - добавили в ведомстве.Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что автобус на пути выпустил сотрудник в нетрезвом состоянии. Он поднял шлагбаум и подал водителю разрешительный сигнал.ДТП произошло 1 апреля в районе села Берендеево Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на пути во время движения скорого поезда № 15 Архангельск – Москва. В результате погиб водитель автобуса и шестеро его пассажиров, машинист поезда получил травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской областиВ МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под ЯрославлемВосемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом

ярославская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, поезд, происшествия, арест, железная дорога, новости