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Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под Ярославлем - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под Ярославлем
Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под Ярославлем - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под Ярославлем
Уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги возбуждено после аварии с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T16:37
2024-04-03T16:40
ярославская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дтп
поезд
происшествия
арест
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги возбуждено после аварии с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.Следователи установили, что 1 апреля обязанности дежурного по переезду выполнял монтер пути 3-го разряда, который не прошел необходимого обучения для этой работы.Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следкома России были задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути."Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, назначены необходимые экспертизы, продолжается допрос очевидцев, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего". - добавили в ведомстве.Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что автобус на пути выпустил сотрудник в нетрезвом состоянии. Он поднял шлагбаум и подал водителю разрешительный сигнал.ДТП произошло 1 апреля в районе села Берендеево Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на пути во время движения скорого поезда № 15 Архангельск – Москва. В результате погиб водитель автобуса и шестеро его пассажиров, машинист поезда получил травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской областиВ МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под ЯрославлемВосемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ярославская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, поезд, происшествия, арест, железная дорога, новости
Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под Ярославлем

Руководители железной дороги в Ярославской области задержаны после ДТП с поездом

16:37 03.04.2024 (обновлено: 16:40 03.04.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги возбуждено после аварии с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.
Следователи установили, что 1 апреля обязанности дежурного по переезду выполнял монтер пути 3-го разряда, который не прошел необходимого обучения для этой работы.
"Вследствие отсутствия у него необходимых профессиональных навыков и совершения им умышленного грубого нарушения правил эксплуатации железнодорожного переезда пассажирский поезд на регулируемом охраняемом железнодорожном переезде перегона станции Берендеево – Шушково Северной железной дороги в Ярославской области столкнулся с пассажирским автобусом. От полученных травм водитель автобуса и шесть пассажиров, в том числе несовершеннолетняя, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.
Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следкома России были задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути.
"Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, назначены необходимые экспертизы, продолжается допрос очевидцев, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего". - добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что автобус на пути выпустил сотрудник в нетрезвом состоянии. Он поднял шлагбаум и подал водителю разрешительный сигнал.
ДТП произошло 1 апреля в районе села Берендеево Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на пути во время движения скорого поезда № 15 Архангельск – Москва. В результате погиб водитель автобуса и шестеро его пассажиров, машинист поезда получил травмы.
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Ярославская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДТППоездПроисшествияАрестЖелезная дорогаНовости
 
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