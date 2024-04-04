https://crimea.ria.ru/20240404/v-krymu-mashina-vekhala-v-derevo--postradali-dva-cheloveka-1136275728.html
В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека
В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 04.04.2024
В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека
Водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T11:05
2024-04-04T11:05
2024-04-04T11:05
ситуация на дорогах крыма
крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
белогорский район
мчс крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136275574_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_537aa84f202b1054f2a7506dbd04e035.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Авария произошла в четверг утром на четвертом километре автодороги Белогорск - Межгорье."По прибытии выяснилось, что водитель легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В автомобиле находится два человека", - говорится в сообщении.Спасатели передали пострадавших мужчину и женщину в машину скорой помощи, а затем провели весь комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Причины аварии предстоит выяснить экспертам.В начале апреля в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали. Установлено, что водитель автомобиля Skoda был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Позже стало известно, что в аварии погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко и пострадали четыре ребенка, которые ехали на спортивные сборы.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВыпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской областиПешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136275574_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_27a9da5c691879336221638e48385da0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, белогорский район, мчс крыма, новости крыма
В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека
МЧС: два человека пострадали при столкновении легковушки с деревом под Белогорском в Крыму