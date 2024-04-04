https://crimea.ria.ru/20240404/v-krymu-mashina-vekhala-v-derevo--postradali-dva-cheloveka-1136275728.html

В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека

В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 04.04.2024

В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека

Водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T11:05

2024-04-04T11:05

2024-04-04T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Авария произошла в четверг утром на четвертом километре автодороги Белогорск - Межгорье."По прибытии выяснилось, что водитель легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В автомобиле находится два человека", - говорится в сообщении.Спасатели передали пострадавших мужчину и женщину в машину скорой помощи, а затем провели весь комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Причины аварии предстоит выяснить экспертам.В начале апреля в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали. Установлено, что водитель автомобиля Skoda был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Позже стало известно, что в аварии погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко и пострадали четыре ребенка, которые ехали на спортивные сборы.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВыпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской областиПешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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