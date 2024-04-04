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В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека
В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 04.04.2024
В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека
Водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T11:05
2024-04-04T11:05
ситуация на дорогах крыма
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Авария произошла в четверг утром на четвертом километре автодороги Белогорск - Межгорье."По прибытии выяснилось, что водитель легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В автомобиле находится два человека", - говорится в сообщении.Спасатели передали пострадавших мужчину и женщину в машину скорой помощи, а затем провели весь комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Причины аварии предстоит выяснить экспертам.В начале апреля в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали. Установлено, что водитель автомобиля Skoda был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Позже стало известно, что в аварии погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко и пострадали четыре ребенка, которые ехали на спортивные сборы.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВыпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской областиПешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, белогорский район, мчс крыма, новости крыма
В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека

МЧС: два человека пострадали при столкновении легковушки с деревом под Белогорском в Крыму

11:05 04.04.2024
 
© МЧС Республики КрымВ Белогорском районе легковушка съехал с дороги и врезался в дерево
В Белогорском районе легковушка съехал с дороги и врезался в дерево
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Авария произошла в четверг утром на четвертом километре автодороги Белогорск - Межгорье.
"По прибытии выяснилось, что водитель легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В автомобиле находится два человека", - говорится в сообщении.
Спасатели передали пострадавших мужчину и женщину в машину скорой помощи, а затем провели весь комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.
Причины аварии предстоит выяснить экспертам.
В начале апреля в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали. Установлено, что водитель автомобиля Skoda был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.
Позже стало известно, что в аварии погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко и пострадали четыре ребенка, которые ехали на спортивные сборы.
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