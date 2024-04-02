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В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани
В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани
Один человек погиб и шестеро пострадали из-за выехалвшего на встречную полосу нетрезвого водителя. Об этом сообщает СК России. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T23:17
2024-04-02T23:28
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
липецкая область
новости
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро пострадали из-за выехалвшего на встречную полосу нетрезвого водителя. Об этом сообщает СК России.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Тихорецком районе Краснодарского края поздно вечером 1 апреля на автодороге "Кавказ". Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечен 44-летний водитель, который, "управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 апреля 2024 года выехал на полосу встречного движения".В ДТП погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, за жизнь четверых детей борются врачи. По информации губернатора, юные спортсмены вместе с тренером ехали на спортивные сборы.Также доставлены в больницу подозреваемый и его пассажирка."Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - также говорится в сообщении. Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту данного ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездомМаршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВодитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани
https://crimea.ria.ru/20240402/v-avarii-na-kubani-postradali-deti-i-pogib-trener-veloshkoly-lipetska-1136210131.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, липецкая область, новости, кубань, краснодарский край
В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани

В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми-спортсменами на Кубани

23:17 02.04.2024 (обновлено: 23:28 02.04.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро пострадали из-за выехалвшего на встречную полосу нетрезвого водителя. Об этом сообщает СК России.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Тихорецком районе Краснодарского края поздно вечером 1 апреля на автодороге "Кавказ". Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.
Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечен 44-летний водитель, который, "управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 апреля 2024 года выехал на полосу встречного движения".

"Он допустил столкновение с другим автомобилем, в котором помимо водителя находились четверо спортсменов-велосипедистов из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет. В результате ДТП тренер, находившийся за рулем транспортного средства, перевозившего детей, скончался на месте, подростки с травмами госпитализированы", - говорится в сообщнии официльного ТГ-канала СК РФ.

В ДТП погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, за жизнь четверых детей борются врачи. По информации губернатора, юные спортсмены вместе с тренером ехали на спортивные сборы.
Также доставлены в больницу подозреваемый и его пассажирка.
"Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - также говорится в сообщении. Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту данного ДТП.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияЛипецкая областьНовостиКубаньКраснодарский край
 
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