https://crimea.ria.ru/20240402/v-sledkome-rasskazali-podrobnosti-zhutkogo-dtp-s-detmi-na-kubani-1136243275.html

В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани

В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани

Один человек погиб и шестеро пострадали из-за выехалвшего на встречную полосу нетрезвого водителя. Об этом сообщает СК России. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T23:17

2024-04-02T23:17

2024-04-02T23:28

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

липецкая область

новости

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро пострадали из-за выехалвшего на встречную полосу нетрезвого водителя. Об этом сообщает СК России.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Тихорецком районе Краснодарского края поздно вечером 1 апреля на автодороге "Кавказ". Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечен 44-летний водитель, который, "управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 апреля 2024 года выехал на полосу встречного движения".В ДТП погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, за жизнь четверых детей борются врачи. По информации губернатора, юные спортсмены вместе с тренером ехали на спортивные сборы.Также доставлены в больницу подозреваемый и его пассажирка."Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - также говорится в сообщении. Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту данного ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездомМаршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВодитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани

https://crimea.ria.ru/20240402/v-avarii-na-kubani-postradali-deti-i-pogib-trener-veloshkoly-lipetska-1136210131.html

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, липецкая область, новости, кубань, краснодарский край