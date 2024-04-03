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Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области
Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области
Монтер, который в состоянии алкогольного опьянения выпустил автобус на железнодорожный переезд в Ярославской области, арестован до 1 июня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T18:35
2024-04-03T18:43
ярославская область
происшествия
прокуратура ярославской области
приговор
дтп
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Монтер, который в состоянии алкогольного опьянения выпустил автобус на железнодорожный переезд в Ярославской области, арестован до 1 июня. Об этом сообщили в областной прокуратуре.По версии следствия, 1 апреля подозреваемый находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключил устройство заграждения переезда и допустил выезд на переезд рейсового автобуса.По данным прокуратуры, Переславский районный суд заключил монтера под стражу до 1 июня 2024 года.Ранее в среду были задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути. Против них возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги.ДТП произошло 1 апреля в районе села Берендеево Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на пути во время движения скорого поезда № 15 Архангельск – Москва. В результате погиб водитель автобуса и шестеро его пассажиров, машинист поезда получил травмы.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что автобус на пути выпустил сотрудник в нетрезвом состоянии. Он поднял шлагбаум и подал водителю разрешительный сигнал.Читайте также на РИА Новости Крым:Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под ЯрославлемПьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской областиВ МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем
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РИА Новости Крым
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ярославская область, происшествия, прокуратура ярославской области, приговор, дтп, поезд, новости
Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области

Суд до 1 июня арестовал монтера в Ярославской области после смертельной аварии с поездом

18:35 03.04.2024 (обновлено: 18:43 03.04.2024)
 
© Прокуратура Ярославской областиСуд до 1 июня арестовал монтера в Ярославской области после смертельной аварии с поездом
Суд до 1 июня арестовал монтера в Ярославской области после смертельной аварии с поездом
© Прокуратура Ярославской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Монтер, который в состоянии алкогольного опьянения выпустил автобус на железнодорожный переезд в Ярославской области, арестован до 1 июня. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, 1 апреля подозреваемый находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключил устройство заграждения переезда и допустил выезд на переезд рейсового автобуса.
"54-летний монтер пути Ростов-Ярославской дистанции пути Северной железной дороги подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, Переславский районный суд заключил монтера под стражу до 1 июня 2024 года.
Ранее в среду были задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути. Против них возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги.
ДТП произошло 1 апреля в районе села Берендеево Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на пути во время движения скорого поезда № 15 Архангельск – Москва. В результате погиб водитель автобуса и шестеро его пассажиров, машинист поезда получил травмы.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что автобус на пути выпустил сотрудник в нетрезвом состоянии. Он поднял шлагбаум и подал водителю разрешительный сигнал.
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