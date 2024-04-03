https://crimea.ria.ru/20240403/vypustil-avtobus-pod-poezd-sud-arestoval-montera-v-yaroslavskoy-oblasti-1136265358.html

Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области

Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Выпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области

Монтер, который в состоянии алкогольного опьянения выпустил автобус на железнодорожный переезд в Ярославской области, арестован до 1 июня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T18:35

2024-04-03T18:35

2024-04-03T18:43

ярославская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Монтер, который в состоянии алкогольного опьянения выпустил автобус на железнодорожный переезд в Ярославской области, арестован до 1 июня. Об этом сообщили в областной прокуратуре.По версии следствия, 1 апреля подозреваемый находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключил устройство заграждения переезда и допустил выезд на переезд рейсового автобуса.По данным прокуратуры, Переславский районный суд заключил монтера под стражу до 1 июня 2024 года.Ранее в среду были задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути. Против них возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги.ДТП произошло 1 апреля в районе села Берендеево Ярославской области. Рейсовый автобус выехал на пути во время движения скорого поезда № 15 Архангельск – Москва. В результате погиб водитель автобуса и шестеро его пассажиров, машинист поезда получил травмы.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что автобус на пути выпустил сотрудник в нетрезвом состоянии. Он поднял шлагбаум и подал водителю разрешительный сигнал.Читайте также на РИА Новости Крым:Руководство железной дороги задержано после ДТП с поездом под ЯрославлемПьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской областиВ МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем

ярославская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, происшествия, прокуратура ярославской области, приговор, дтп, поезд, новости