https://crimea.ria.ru/20240411/zavershenie-otopitelnogo-sezona-v-sevastopole--reshenie-prinyato-1136481814.html

Завершение отопительного сезона в Севастополе – решение принято

Завершение отопительного сезона в Севастополе – решение принято - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Завершение отопительного сезона в Севастополе – решение принято

Отопительный сезон в Севастополе завершат 15 апреля, соответствующее постановление принято на заседании правительства в четверг. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T15:39

2024-04-11T15:39

2024-04-11T15:39

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Севастополе завершат 15 апреля, соответствующее постановление принято на заседании правительства в четверг.Замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов озвучил данные мониторинга Гидрометцентра России, согласно которым среднедневная температура в регионе уже превышает 13 градусов тепла, а средненочная – 8 градусов, что позволяет закончить отопительный сезон.В свою очередь губернатор отметил, что в связи с установившейся теплой погодой в адрес правительства стало поступать большое количество обращений по вопросу прекращения отопления в домах.В Крыму отопительный сезон завершился в начале апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Запустят ли котельные в случае похолодания в КрымуВ Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зимеКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году

севастополь

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2024

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