https://crimea.ria.ru/20240408/glavnye-novosti-kryma-8-aprelya-1136384084.html

Главные новости Крыма: 8 апреля

Главные новости Крыма: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Главные новости Крыма: 8 апреля

Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО. Севастопольцы получат компенсации после шторма века и ударов ВСУ. В Крыму отремонтируют 43... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T22:30

2024-04-08T22:30

2024-04-08T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО. Севастопольцы получат компенсации после шторма века и ударов ВСУ. В Крыму отремонтируют 43 километра подъездных дорог к СНТ. В республике стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет. В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Экс-министр Новосельская хочет служить в зоне СВООсужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, сообщил в понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов. Новосельская подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время. Выплаты в СевастополеПравительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов. Соответствующий проект поддержан в понедельник на заседании Правительства города. Кроме того, правительство города выделит 4 млн на компенсации жителям после ударов ВСУ. Всего к этому времени в Севастополе приняли 289 заявлений от граждан о поврежденном имуществе после обстрелов.Ремонт дорог в Крыму"Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в понедельник Минтранс республики. Кроме того, в Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ). Всего требуется привести в порядок 910 километров таких дорог, заявил глава РК Аксенов.Призыв в КрымуВ этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на полуострове в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар республики полковник Евгений Машуков. По его словам, все команды сформированы, первая отправка состоится 15 апреля. В Крыму работают 25 призывных комиссий. В соответствии с планом Южного военного округа, в республике планируется призвать 2,5 тысячи человек. Завершится весенний призыв, согласно законодательству, 15 июля.Первый намаз в Соборной мечети КрымаВ Соборной мечети впервые пройдут богослужения по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрама. На праздничный намаз ожидается около двух тысяч верующих, рассказал ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.

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https://crimea.ria.ru/20240408/ty-vse-ravno-zhiv-v-krymu-pochtili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1136383649.html

https://crimea.ria.ru/20240408/samye-distsiplinirovannye-zaemschiki-zhivut-v-sevastopole--issledovanie-1136359744.html

https://crimea.ria.ru/20240408/dukh-zakhvatyvaet-khudozhnik-iz-efiopii-podelilsya-vpechatleniyami-o-khersonese-1136358182.html

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севастополь

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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