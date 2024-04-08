Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240408/glavnye-novosti-kryma-8-aprelya-1136384084.html
Главные новости Крыма: 8 апреля
Главные новости Крыма: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Главные новости Крыма: 8 апреля
Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО. Севастопольцы получат компенсации после шторма века и ударов ВСУ. В Крыму отремонтируют 43... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T22:30
2024-04-08T22:31
главное за день
новости крыма
арина (вера) новосельская
севастополь
михаил развожаев
компенсация ущерба
выплаты и компенсации
крымавтодор
ремонт и строительство дорог в крыму
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235017_0:134:2570:1580_1920x0_80_0_0_fced3dd85de81bf9d5bafc9186a8752a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО. Севастопольцы получат компенсации после шторма века и ударов ВСУ. В Крыму отремонтируют 43 километра подъездных дорог к СНТ. В республике стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет. В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Экс-министр Новосельская хочет служить в зоне СВООсужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, сообщил в понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов. Новосельская подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время. Выплаты в СевастополеПравительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов. Соответствующий проект поддержан в понедельник на заседании Правительства города. Кроме того, правительство города выделит 4 млн на компенсации жителям после ударов ВСУ. Всего к этому времени в Севастополе приняли 289 заявлений от граждан о поврежденном имуществе после обстрелов.Ремонт дорог в Крыму"Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в понедельник Минтранс республики. Кроме того, в Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ). Всего требуется привести в порядок 910 километров таких дорог, заявил глава РК Аксенов.Призыв в КрымуВ этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на полуострове в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар республики полковник Евгений Машуков. По его словам, все команды сформированы, первая отправка состоится 15 апреля. В Крыму работают 25 призывных комиссий. В соответствии с планом Южного военного округа, в республике планируется призвать 2,5 тысячи человек. Завершится весенний призыв, согласно законодательству, 15 июля.Первый намаз в Соборной мечети КрымаВ Соборной мечети впервые пройдут богослужения по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрама. На праздничный намаз ожидается около двух тысяч верующих, рассказал ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.
https://crimea.ria.ru/20240408/nayti-sokrovischa-akry-rgo-soberet-volonterov-dlya-raskopok-drevnego-goroda-1136380793.html
https://crimea.ria.ru/20240408/ty-vse-ravno-zhiv-v-krymu-pochtili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1136383649.html
https://crimea.ria.ru/20240408/samye-distsiplinirovannye-zaemschiki-zhivut-v-sevastopole--issledovanie-1136359744.html
https://crimea.ria.ru/20240408/dukh-zakhvatyvaet-khudozhnik-iz-efiopii-podelilsya-vpechatleniyami-o-khersonese-1136358182.html
https://crimea.ria.ru/20240408/v-sevastopole-rekonstruiruyut-antichnyy-prospekt-vozle-khersonesa-1136379538.html
севастополь
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235017_143:0:2427:1713_1920x0_80_0_0_33a12dd66006c641ae6a49997cd51c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, арина (вера) новосельская, севастополь, михаил развожаев, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, крымавтодор, ремонт и строительство дорог в крыму, евпатория, весенний призыв, призыв в вс россии, соборная мечеть, рамадан, ураза-байрам , думк (духовное управление мусульман крыма)
Главные новости Крыма: 8 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 8 апреля

22:30 08.04.2024 (обновлено: 22:31 08.04.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО. Севастопольцы получат компенсации после шторма века и ударов ВСУ. В Крыму отремонтируют 43 километра подъездных дорог к СНТ. В республике стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет. В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Экс-министр Новосельская хочет служить в зоне СВО

Осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, сообщил в понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов. Новосельская подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время.
В РГО набирают волонтеров для участия в раскопках крымской Атлантиды
20:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города

Выплаты в Севастополе

Правительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов. Соответствующий проект поддержан в понедельник на заседании Правительства города. Кроме того, правительство города выделит 4 млн на компенсации жителям после ударов ВСУ. Всего к этому времени в Севастополе приняли 289 заявлений от граждан о поврежденном имуществе после обстрелов.
В Крыму почтили память погибших участников СВО в рамках акции Ты все равно жив! - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
22:07
"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО

Ремонт дорог в Крыму

"Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в понедельник Минтранс республики. Кроме того, в Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ). Всего требуется привести в порядок 910 километров таких дорог, заявил глава РК Аксенов.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
09:23
Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование

Призыв в Крыму

В этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на полуострове в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар республики полковник Евгений Машуков. По его словам, все команды сформированы, первая отправка состоится 15 апреля. В Крыму работают 25 призывных комиссий. В соответствии с планом Южного военного округа, в республике планируется призвать 2,5 тысячи человек. Завершится весенний призыв, согласно законодательству, 15 июля.
Пленер на Херсонесе
08:23
Дух захватывает: художник из Эфиопии поделился впечатлениями о Херсонесе

Первый намаз в Соборной мечети Крыма

В Соборной мечети впервые пройдут богослужения по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрама. На праздничный намаз ожидается около двух тысяч верующих, рассказал ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
19:53
В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
 
Главное за деньНовости КрымаАрина (Вера) НовосельскаяСевастопольМихаил РазвожаевКомпенсация ущербаВыплаты и компенсацииКрымавтодорРемонт и строительство дорог в КрымуЕвпаторияВесенний призывПризыв в ВС РоссииСоборная мечетьРамаданУраза-байрамДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву
22:30Главные новости Крыма: 8 апреля
22:07"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО
22:06Главное за день: 8 апреля
21:52В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды
21:31В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек
21:16"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям Эльтигена
20:54Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома
20:32Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
20:23Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу
20:14Удар "Искандера": ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
19:53В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
19:28Историк провел параллели между СВО и операцией по освобождению Крыма
19:12Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии
18:53В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
18:45Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма
18:35ПСБ выпустил электронную карту "СВОи" для ветеранов боевых действий
18:19Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУ
17:57Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы
17:48Москва ждет от МАГАТЭ публичной реакции на обстрелы ЗАЭС – МИД России
Лента новостейМолния