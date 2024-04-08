Главные новости Крыма: 8 апреля
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 8 апреля
22:30 08.04.2024 (обновлено: 22:31 08.04.2024)
© РИА Новости КрымГлавное
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО. Севастопольцы получат компенсации после шторма века и ударов ВСУ. В Крыму отремонтируют 43 километра подъездных дорог к СНТ. В республике стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет. В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Экс-министр Новосельская хочет служить в зоне СВО
Осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, сообщил в понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов. Новосельская подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время.
Выплаты в Севастополе
Правительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов. Соответствующий проект поддержан в понедельник на заседании Правительства города. Кроме того, правительство города выделит 4 млн на компенсации жителям после ударов ВСУ. Всего к этому времени в Севастополе приняли 289 заявлений от граждан о поврежденном имуществе после обстрелов.
Ремонт дорог в Крыму
"Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в понедельник Минтранс республики. Кроме того, в Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ). Всего требуется привести в порядок 910 километров таких дорог, заявил глава РК Аксенов.
Призыв в Крыму
В этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на полуострове в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар республики полковник Евгений Машуков. По его словам, все команды сформированы, первая отправка состоится 15 апреля. В Крыму работают 25 призывных комиссий. В соответствии с планом Южного военного округа, в республике планируется призвать 2,5 тысячи человек. Завершится весенний призыв, согласно законодательству, 15 июля.
Первый намаз в Соборной мечети Крыма
В Соборной мечети впервые пройдут богослужения по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрама. На праздничный намаз ожидается около двух тысяч верующих, рассказал ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.