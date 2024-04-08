https://crimea.ria.ru/20240408/v-krymu-startoval-pervyy-vesenniy-prizyv-grazhdan-v-vozraste-do-30-let-1136370458.html

В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет

В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет - РИА Новости Крым, 08.04.2024

В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет

В этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T16:01

2024-04-08T16:01

2024-04-08T16:01

весенний призыв

призывной возраст

армия и флот

призыв в вс россии

вооруженные силы россии

евгений машуков

крым

новости крыма

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125949794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2a5bc6ae637647c5b33172a8247d662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на полуострове в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар республики полковник Евгений Машуков.В муниципальных образованиях Крыма сформировано 25 призывных комиссий, откуда призывники направляются в республиканскую комиссию. В соответствии с планом Южного военного округа, в Крыму планируется призвать 2,5 тысячи человек. Завершится весенний призыв, согласно законодательству, 15 июля.Граждане в возрасте от 27 до 30 лет, как правило, уже имеют высшее или средне-специальное образование, и это будет учтено при зачислении их на воинские должности, отметил Машуков.Военком также уточнил, что действие президентского указа о повышении призывного возраста не распространяется на тех мужчин, которые достигли 27 лет до 30 декабря включительно."Они были в установленном порядке сняты с воинского учета и зачислены в запас", - заключил Машуков.Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о срочном призыве на воинскую службу был опубликован 31 мая. Согласно документу, в Вооруженные силы РФ весной этого года будут отправлены 150 тыс. человек. Министр обороны РФ заверил, что никто из срочников не будет направлен для прохождения службы в зону СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсовБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников

https://crimea.ria.ru/20231017/iz-zhurnalistov---v-soldaty-kak-veduschiy-sputnika-v-krymu-v-armiyu-poshel-1132137401.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весенний призыв, призывной возраст, армия и флот, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, евгений машуков, крым, новости крыма, симферополь