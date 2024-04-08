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В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет
В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет
В этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T16:01
2024-04-08T16:01
2024-04-08T16:01
весенний призыв
призывной возраст
армия и флот
призыв в вс россии
вооруженные силы россии
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на полуострове в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар республики полковник Евгений Машуков.В муниципальных образованиях Крыма сформировано 25 призывных комиссий, откуда призывники направляются в республиканскую комиссию. В соответствии с планом Южного военного округа, в Крыму планируется призвать 2,5 тысячи человек. Завершится весенний призыв, согласно законодательству, 15 июля.Граждане в возрасте от 27 до 30 лет, как правило, уже имеют высшее или средне-специальное образование, и это будет учтено при зачислении их на воинские должности, отметил Машуков.Военком также уточнил, что действие президентского указа о повышении призывного возраста не распространяется на тех мужчин, которые достигли 27 лет до 30 декабря включительно."Они были в установленном порядке сняты с воинского учета и зачислены в запас", - заключил Машуков.Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о срочном призыве на воинскую службу был опубликован 31 мая. Согласно документу, в Вооруженные силы РФ весной этого года будут отправлены 150 тыс. человек. Министр обороны РФ заверил, что никто из срочников не будет направлен для прохождения службы в зону СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсовБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников
https://crimea.ria.ru/20231017/iz-zhurnalistov---v-soldaty-kak-veduschiy-sputnika-v-krymu-v-armiyu-poshel-1132137401.html
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весенний призыв, призывной возраст, армия и флот, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, евгений машуков, крым, новости крыма, симферополь
В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет
Этой весной в Крыму призовут в армию 2,5 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее. О ходе призывной кампании на полуострове в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар республики полковник Евгений Машуков.
"Все команды, которые нам необходимо отправить в воинские части за апрель, сформированы, и первая отправка будет уже 15 апреля. К нам на сборный пункт из других регионов граждане начнут прибывать 11 апреля, для того чтобы за эти четыре дня их переодеть в военную форму, выписать на них персональные электронные карты военнослужащих, оформить банковские карты для зачисления в дальнейшем денежного довольствия", - рассказал военком.
В муниципальных образованиях Крыма сформировано 25 призывных комиссий, откуда призывники направляются в республиканскую комиссию. В соответствии с планом Южного военного округа, в Крыму планируется призвать 2,5 тысячи человек. Завершится весенний призыв, согласно законодательству, 15 июля.
Граждане в возрасте от 27 до 30 лет, как правило, уже имеют высшее или средне-специальное образование, и это будет учтено при зачислении их на воинские должности, отметил Машуков.
"Люди с высшим профессиональным образованием, несомненно, улучшат положение внутри воинского коллектива в целом. Их будут назначать на должности соответственно их возрасту, опыту и образованию", - сказал он.
Военком также уточнил, что действие президентского указа о повышении призывного возраста не распространяется на тех мужчин, которые достигли 27 лет до 30 декабря включительно.
"Они были в установленном порядке сняты с воинского учета и зачислены в запас", - заключил Машуков.
Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о срочном призыве на воинскую службу
был опубликован 31 мая. Согласно документу, в Вооруженные силы РФ весной этого года будут отправлены 150 тыс. человек. Министр обороны РФ заверил, что никто из срочников
не будет направлен для прохождения службы в зону СВО.
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