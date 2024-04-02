https://crimea.ria.ru/20240402/srochnikov-vesennego-prizyva-ne-napravyat-v-zonu-svo---shoygu-1136219688.html

Срочников весеннего призыва не направят в зону СВО - Шойгу

Срочников весеннего призыва не направят в зону СВО - Шойгу - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Срочников весеннего призыва не направят в зону СВО - Шойгу

В рамках весенней призывной кампании служить в армию пойдут 150 тысяч человек, и никто их срочников не будет отправлен в зону СВО. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T13:20

2024-04-02T13:20

2024-04-02T13:20

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весенний призыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. В рамках весенней призывной кампании служить в армию пойдут 150 тысяч человек, и никто их срочников не будет отправлен в зону СВО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.В российских регионах сформировано 2 646 призывных комиссий.Шойгу также подчеркнул, что военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства.Весенний призыв в России пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку новобранцев в войска со сборных пунктов регионов РФ планируют начать с 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочниковПутин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, сергей шойгу, весенний призыв, призыв в вс россии, новости сво