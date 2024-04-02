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Срочников весеннего призыва не направят в зону СВО - Шойгу
Срочников весеннего призыва не направят в зону СВО - Шойгу - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Срочников весеннего призыва не направят в зону СВО - Шойгу
В рамках весенней призывной кампании служить в армию пойдут 150 тысяч человек, и никто их срочников не будет отправлен в зону СВО. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T13:20
2024-04-02T13:20
2024-04-02T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. В рамках весенней призывной кампании служить в армию пойдут 150 тысяч человек, и никто их срочников не будет отправлен в зону СВО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.В российских регионах сформировано 2 646 призывных комиссий.Шойгу также подчеркнул, что военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства.Весенний призыв в России пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку новобранцев в войска со сборных пунктов регионов РФ планируют начать с 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочниковПутин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости, министерство обороны рф, сергей шойгу, весенний призыв, призыв в вс россии, новости сво
Срочников весеннего призыва не направят в зону СВО - Шойгу
Шойгу: срочники весеннего призыва не будут участвовать в спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. В рамках весенней призывной кампании служить в армию пойдут 150 тысяч человек, и никто их срочников не будет отправлен в зону СВО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек. Большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы. Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут", - сказал он.
В российских регионах сформировано 2 646 призывных комиссий.
Шойгу также подчеркнул, что военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства.
Весенний призыв в России пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку новобранцев в войска со сборных пунктов регионов РФ планируют начать с 15 апреля.
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