https://crimea.ria.ru/20240331/putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu-1136163820.html
Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить
Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T09:20
2024-03-31T09:20
2024-03-31T09:51
владимир путин (политик)
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весенний призыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В рамках осеннего призыва 2023 года на военную службу в России были призваны 130 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20231017/iz-zhurnalistov---v-soldaty-kak-veduschiy-sputnika-v-krymu-v-armiyu-poshel-1132137401.html
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владимир путин (политик), новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, призыв в вс россии, весенний призыв
Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить
Указ о весеннем призыве на военную службу в РФ опубликован на портале правовой информации
09:20 31.03.2024 (обновлено: 09:51 31.03.2024)