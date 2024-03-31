https://crimea.ria.ru/20240331/putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu-1136163820.html

Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить

Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T09:20

2024-03-31T09:20

2024-03-31T09:51

владимир путин (политик)

новости

россия

вооруженные силы россии

армия и флот

призыв в вс россии

весенний призыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В рамках осеннего призыва 2023 года на военную службу в России были призваны 130 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20231017/iz-zhurnalistov---v-soldaty-kak-veduschiy-sputnika-v-krymu-v-armiyu-poshel-1132137401.html

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владимир путин (политик), новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, призыв в вс россии, весенний призыв