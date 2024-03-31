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Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить
Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T09:20
2024-03-31T09:51
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новости
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призыв в вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В рамках осеннего призыва 2023 года на военную службу в России были призваны 130 тысяч человек.
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владимир путин (политик), новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, призыв в вс россии, весенний призыв
Путин подписал указ о весеннем призыве – сколько человек пойдут служить

Указ о весеннем призыве на военную службу в РФ опубликован на портале правовой информации

09:20 31.03.2024 (обновлено: 09:51 31.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПризыв в военном комиссариате Республики Крым
Призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 года №61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года №33-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановляю: 1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек", – говорится в документе.
В рамках осеннего призыва 2023 года на военную службу в России были призваны 130 тысяч человек.
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