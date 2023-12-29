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Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию
Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию
В России завершен осенний призыв на военную службу, призвано 130 тысяч человек. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T15:25
2023-12-29T15:25
2023-12-29T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В России завершен осенний призыв на военную службу, призвано 130 тысяч человек. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны, призывников обеспечили обмундированием, для перевозки задействовали 14 рейсов самолетов военной авиации, десять воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей."Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. В научные и научно-производственные подразделения направлено около 530 новобранцев, а в спортивные роты более 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - добавили в минобороны.Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявлял ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев. Читайте также на РИА Новости Крым:Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флотеПриписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получитьНовобранцы из Крыма отправились к месту службы - фотолента
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министерство обороны рф, осенний призыв, призыв в вс россии, армия и флот, общество, новости
Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию
Минобороны: 130 тысяч человек призваны в ряды армии России за осенний призыв
15:25 29.12.2023 (обновлено: 15:26 29.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В России завершен осенний призыв на военную службу, призвано 130 тысяч человек. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тысяч человек", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
По данным Минобороны, призывников обеспечили обмундированием, для перевозки задействовали 14 рейсов самолетов военной авиации, десять воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей.
"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. В научные и научно-производственные подразделения направлено около 530 новобранцев, а в спортивные роты более 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - добавили в минобороны.
Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.
500 тысяч контрактников
поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявлял ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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