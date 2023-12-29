https://crimea.ria.ru/20231229/osenniy-prizyv-okonchen-skolko-rossiyan-ushli-v-armiyu-1133899228.html

Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию

Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию

В России завершен осенний призыв на военную службу, призвано 130 тысяч человек. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T15:25

2023-12-29T15:25

2023-12-29T15:26

министерство обороны рф

осенний призыв

призыв в вс россии

армия и флот

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В России завершен осенний призыв на военную службу, призвано 130 тысяч человек. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны, призывников обеспечили обмундированием, для перевозки задействовали 14 рейсов самолетов военной авиации, десять воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей."Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. В научные и научно-производственные подразделения направлено около 530 новобранцев, а в спортивные роты более 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - добавили в минобороны.Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявлял ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев. Читайте также на РИА Новости Крым:Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флотеПриписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получитьНовобранцы из Крыма отправились к месту службы - фотолента

https://crimea.ria.ru/20231017/iz-zhurnalistov---v-soldaty-kak-veduschiy-sputnika-v-krymu-v-armiyu-poshel-1132137401.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, осенний призыв, призыв в вс россии, армия и флот, общество, новости