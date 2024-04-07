https://crimea.ria.ru/20240407/v-avdeevke-razrabotayut-programmu-vosstanovleniya-zhilya---pushilin-1136341468.html
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин - РИА Новости Крым, 07.04.2024
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T08:18
2024-04-07T08:18
2024-04-07T08:20
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Глава региона отметил, что местные жители имеют возможность трудоустроиться и принимать участие в восстановлении города."К полноценному восстановлению домов в Авдеевке мы перейдем, как только позволит оперативная обстановка", - добавил он.Ранее Пушилин сообщал, что в Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, уже определены 19 жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Тоненькое в ДонбассеРоссийские военные освободили Орловку в ДонбассеАвдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
https://crimea.ria.ru/20240328/shoygu-vruchil-zolotuyu-zvezdu-osvobodivshemu-avdeevku-generalu-mordvichevu-1136107747.html
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), авдеевка, жилье, общество, новости, новые регионы россии
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
Программу восстановления жилья разработают в Авдеевке - Пушилин
08:18 07.04.2024 (обновлено: 08:20 07.04.2024)