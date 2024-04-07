Рейтинг@Mail.ru
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240407/v-avdeevke-razrabotayut-programmu-vosstanovleniya-zhilya---pushilin-1136341468.html
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин - РИА Новости Крым, 07.04.2024
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T08:18
2024-04-07T08:20
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
жилье
общество
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135073619_0:0:3402:1914_1920x0_80_0_0_6553d60581a278480bc7bc27b839665f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Глава региона отметил, что местные жители имеют возможность трудоустроиться и принимать участие в восстановлении города."К полноценному восстановлению домов в Авдеевке мы перейдем, как только позволит оперативная обстановка", - добавил он.Ранее Пушилин сообщал, что в Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, уже определены 19 жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Тоненькое в ДонбассеРоссийские военные освободили Орловку в ДонбассеАвдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
https://crimea.ria.ru/20240328/shoygu-vruchil-zolotuyu-zvezdu-osvobodivshemu-avdeevku-generalu-mordvichevu-1136107747.html
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135073619_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_9ccbb3b6a5094597a8d596def72c789c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), авдеевка, жилье, общество, новости, новые регионы россии
В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин

Программу восстановления жилья разработают в Авдеевке - Пушилин

08:18 07.04.2024 (обновлено: 08:20 07.04.2024)
 
© РИА Новости . Taisija Voroncova / Перейти в фотобанкВид на Авдеевский коксохимический завод
Вид на Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Taisija Voroncova
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Авдеевке составляются списки жителей, чтобы начать разрабатывать программу восстановления жилья. Сформировали первичную заявку на строительные материалы и рабочие бригады специалистов", - сказал Пушилин в интервью сайту "АиФ".
Глава региона отметил, что местные жители имеют возможность трудоустроиться и принимать участие в восстановлении города.
"К полноценному восстановлению домов в Авдеевке мы перейдем, как только позволит оперативная обстановка", - добавил он.
Ранее Пушилин сообщал, что в Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, уже определены 19 жилых домов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Тоненькое в Донбассе
Российские военные освободили Орловку в Донбассе
Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
Сергей Аксенов вручил Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева
28 марта, 14:27
Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)АвдеевкаЖильеОбществоНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40В Оренбурге из-за ухудшения паводковой ситуации эвакуируют людей
09:21Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура
08:38Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения
08:18В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
07:41Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт
07:31Глава МЧС России по поручению Путина прибыл в Оренбургскую область
07:01Новая схема взлома "Госуслуг": как уберечься от мошенников
00:01Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле
00:00Какой сегодня праздник: 7 апреля
23:49При взрыве газа в Татарстане погиб человек
22:16Главное за день: 6 апреля
22:04Одиннадцать мирных жителей пострадали при обстреле Донецка ВСУ
21:31Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
21:15В Крыму иксодовые клещи активизировались очень рано – врач
20:47В Джанкойском районе Крыма временно запретят пить воду из-под крана
20:15В Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск
19:41Где в Крыму не будет воды в воскресенье и понедельник: список адресов
19:11Как чума может попасть в Крым - эпидемиолог
19:10Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день
18:46Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь - борьба
Лента новостейМолния