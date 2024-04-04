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Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса
Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса
В современных условиях социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение. Об этом в ходе заседания XII съезда... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T15:28
2024-04-04T15:28
2024-04-04T15:28
владимир путин (политик)
россия
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федерация независимых профсоюзов россии
профсоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В современных условиях социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение. Об этом в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер подчеркнул, что социальная ответственность важна всегда."Но в современных условиях она приобретает чрезвычайно важное значение", – сказал Путин.Он также отметил, что до настоящего времени получалось очень ответственно относиться к функциям, которые возложены законом и самим смыслом существования административных властей всех уровней, предпринимателей и профсоюзов. И выразил уверенность, что это получится и в ближайшем будущем, в более отдаленной исторической перспективе.Президент подчеркнул, что только там, где труд достойно оплачивается, заботятся о людях и условиях их труда, будут работать профессиональные квалифицированные кадры. В современных условиях это не пустая фраза.По его словам, расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение уровня благосостояния наших граждан и рост заработные плат. И в ближайшие шесть лет доля заработных плат в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти.Ранее президент России заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей. Повышение доходов и качества жизни граждан Путин назвал безусловным приоритетом для России.По итогам третьего квартала прошлого года более миллиона граждан РФ преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными.Ранее по поручению президента размер минимальной оплаты труда был увеличен на 18,5% с 1 января 2024 года и составил 19 242 рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКак и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 годуИндексация маткапитала, а также других выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля
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владимир путин (политик), россия, экономика, новости, бизнес, федерация независимых профсоюзов россии, профсоюз
Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса
Путин: социальная ответственность власти приобретает сейчас чрезвычайно важное значение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В современных условиях социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение. Об этом в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что социальная ответственность важна всегда.
"Но в современных условиях она приобретает чрезвычайно важное значение", – сказал Путин.
Он также отметил, что до настоящего времени получалось очень ответственно относиться к функциям, которые возложены законом и самим смыслом существования административных властей всех уровней, предпринимателей и профсоюзов. И выразил уверенность, что это получится и в ближайшем будущем, в более отдаленной исторической перспективе.
Президент подчеркнул, что только там, где труд достойно оплачивается, заботятся о людях и условиях их труда, будут работать профессиональные квалифицированные кадры. В современных условиях это не пустая фраза.
"Уровень подготовки специалистов, образование, здравоохранение стали реальными факторами эффективности производства. За этим будущее. Только там будет производиться глобально конкурентная продукция, а значит, только там возможна по-настоящему суверенная продукция", – уверен Путин.
По его словам, расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение уровня благосостояния наших граждан и рост заработные плат. И в ближайшие шесть лет доля заработных плат в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти.
"Она и так растет. В 2022 году ее доля составила 38,5%, а в 2023 году уже 40,7%. Это отражается как на благосостоянии людей, так и на покупательской способности, а значит, и на целых отраслях производства и экономике страны", – резюмировал Путин.
Ранее президент
России заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей. Повышение доходов и качества жизни граждан Путин назвал
безусловным приоритетом для России.
По итогам третьего квартала прошлого года более миллиона граждан РФ преодолели черту бедности
благодаря адресной работе государства с малообеспеченными.
Ранее по поручению президента размер минимальной оплаты труда был увеличен
на 18,5% с 1 января 2024 года и составил 19 242 рубля.
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