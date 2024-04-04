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Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса

Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса

В современных условиях социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение. Об этом в ходе заседания XII съезда... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T15:28

2024-04-04T15:28

2024-04-04T15:28

владимир путин (политик)

россия

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новости

бизнес

федерация независимых профсоюзов россии

профсоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В современных условиях социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение. Об этом в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер подчеркнул, что социальная ответственность важна всегда."Но в современных условиях она приобретает чрезвычайно важное значение", – сказал Путин.Он также отметил, что до настоящего времени получалось очень ответственно относиться к функциям, которые возложены законом и самим смыслом существования административных властей всех уровней, предпринимателей и профсоюзов. И выразил уверенность, что это получится и в ближайшем будущем, в более отдаленной исторической перспективе.Президент подчеркнул, что только там, где труд достойно оплачивается, заботятся о людях и условиях их труда, будут работать профессиональные квалифицированные кадры. В современных условиях это не пустая фраза.По его словам, расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение уровня благосостояния наших граждан и рост заработные плат. И в ближайшие шесть лет доля заработных плат в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти.Ранее президент России заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей. Повышение доходов и качества жизни граждан Путин назвал безусловным приоритетом для России.По итогам третьего квартала прошлого года более миллиона граждан РФ преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными.Ранее по поручению президента размер минимальной оплаты труда был увеличен на 18,5% с 1 января 2024 года и составил 19 242 рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКак и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 годуИндексация маткапитала, а также других выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, новости, бизнес, федерация независимых профсоюзов россии, профсоюз