https://crimea.ria.ru/20240404/putin-nazval-glavnuyu-tsel-zakazchikov-terakta-v-krokuse-1136283572.html

Россия не может быть объектом атак исламских фундаменталистов - Путин

Россия не может быть объектом атак исламских фундаменталистов - Путин - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Россия не может быть объектом атак исламских фундаменталистов - Путин

Россия вряд ли может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, поэтому главная цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" – подорвать... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T14:38

2024-04-04T14:38

2024-04-04T14:53

владимир путин (политик)

"крокус сити холл"

теракт

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Россия вряд ли может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, поэтому главная цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" – подорвать единство российского общества. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Путин отметил, что РФ демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия, межрелигиозного и межэтнического единства и "на внешней арене ведет себя таким образом, что вряд ли она может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов". "А вот цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается", - добавил президент.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Связь Киева с "Крокусом": министр обороны Франции поговорил с ШойгуПосле "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданийУкраина призналась в разжигании межнациональной розни в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), "крокус сити холл", теракт, новости, россия, общество