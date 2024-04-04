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Два вражеских дрона уничтожены над Тульской областью - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Два вражеских дрона уничтожены над Тульской областью
Два вражеских дрона уничтожены над Тульской областью - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Два вражеских дрона уничтожены над Тульской областью
Два вражеских дрона сбиты средствами ПВО над Тульской областью, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T06:31
2024-04-04T06:32
тульская область
министерство по региональной безопасности тульской области
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Два вражеских дрона сбиты средствами ПВО над Тульской областью, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.По предварительным данным, разрушений и пострадавших в области не зафиксировано.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Татарстан: пострадали граждане девяти странТри мирных жителя ранены при ударе ВСУ по КаховкеЧисло пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти
тульская область
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РИА Новости Крым
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тульская область, министерство по региональной безопасности тульской области, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, россия, новости
Два вражеских дрона уничтожены над Тульской областью

Над Тульской областью уничтожены два беспилотника

06:31 04.04.2024 (обновлено: 06:32 04.04.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Два вражеских дрона сбиты средствами ПВО над Тульской областью, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
"Четвертого апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших в области не зафиксировано.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
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Тульская областьМинистерство по региональной безопасности Тульской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасностьРоссияНовости
 
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