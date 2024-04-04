https://crimea.ria.ru/20240404/dva-vrazheskikh-drona-unichtozheny-nad-tulskoy-oblastyu-1136272746.html

Два вражеских дрона уничтожены над Тульской областью

Два вражеских дрона уничтожены над Тульской областью - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Два вражеских дрона уничтожены над Тульской областью

Два вражеских дрона сбиты средствами ПВО над Тульской областью, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T06:31

2024-04-04T06:31

2024-04-04T06:32

тульская область

министерство по региональной безопасности тульской области

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Два вражеских дрона сбиты средствами ПВО над Тульской областью, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.По предварительным данным, разрушений и пострадавших в области не зафиксировано.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Татарстан: пострадали граждане девяти странТри мирных жителя ранены при ударе ВСУ по КаховкеЧисло пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти

тульская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, министерство по региональной безопасности тульской области, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, россия, новости