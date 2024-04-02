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В Донбассе построят сеть полигонов Вооруженных сил России
В Донбассе построят сеть полигонов Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В Донбассе построят сеть полигонов Вооруженных сил России
В этом году в Донецкой и Луганской народных республиках будет построено семь полигонов Вооруженных сил России. Об этом во вступительной слове на тематическом... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T13:43
2024-04-02T13:43
2024-04-02T13:43
сергей шойгу
министерство обороны рф
армия и флот
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Донецкой и Луганской народных республиках будет построено семь полигонов Вооруженных сил России. Об этом во вступительной слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил министра обороны Сергея Шойгу.Он подчеркнул, что развитие сети полигонов и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами является одним из приоритетных направлений. По словам министра, с 2012 года число таких полигонов увеличилось более, чем вдвое."Если в 2012 году мы имели не более ста полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.Глава военного ведомства добавил, что за прошлый год в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена."В учебную сеть поступит порядка двухсот тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", – уточнил Шойгу.Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщал, что оборонные предприятия Алтайского края в 3,5 раза увеличили производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам.В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии
В Донбассе построят сеть полигонов Вооруженных сил России
Число военных полигонов в России выросло более чем вдвое с 2012 года - Шойгу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Донецкой и Луганской народных республиках будет построено семь полигонов Вооруженных сил России. Об этом во вступительной слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил министра обороны Сергея Шойгу.
"В Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять. На новых объектах значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава", - цитирует Шойгу Минобороны.
Он подчеркнул, что развитие сети полигонов и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами является одним из приоритетных направлений. По словам министра, с 2012 года число таких полигонов увеличилось более, чем вдвое.
"Если в 2012 году мы имели не более ста полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.
Глава военного ведомства добавил, что за прошлый год в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена.
"В учебную сеть поступит порядка двухсот тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", – уточнил Шойгу.
Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщал
, что оборонные предприятия Алтайского края в 3,5 раза увеличили производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам.
В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза
, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.
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