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В Донбассе построят сеть полигонов Вооруженных сил России

В Донбассе построят сеть полигонов Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В Донбассе построят сеть полигонов Вооруженных сил России

В этом году в Донецкой и Луганской народных республиках будет построено семь полигонов Вооруженных сил России. Об этом во вступительной слове на тематическом... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T13:43

2024-04-02T13:43

2024-04-02T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Донецкой и Луганской народных республиках будет построено семь полигонов Вооруженных сил России. Об этом во вступительной слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил министра обороны Сергея Шойгу.Он подчеркнул, что развитие сети полигонов и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами является одним из приоритетных направлений. По словам министра, с 2012 года число таких полигонов увеличилось более, чем вдвое."Если в 2012 году мы имели не более ста полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.Глава военного ведомства добавил, что за прошлый год в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена."В учебную сеть поступит порядка двухсот тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", – уточнил Шойгу.Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщал, что оборонные предприятия Алтайского края в 3,5 раза увеличили производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам.В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале

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