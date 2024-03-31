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Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК** - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**
Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК** - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**
Действия членов ячейки РДК** ("Русский добровольческий корпус"**) выгодны Киеву. Такое заявление сделал в воскресенье глава Главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T14:32
2024-03-31T14:32
кирилл буданов*
новости
украина
терроризм
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Действия членов ячейки РДК** ("Русский добровольческий корпус"**) выгодны Киеву. Такое заявление сделал в воскресенье глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*.При этом, по его словам, подобные РДК** подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, "они не смогут с оружием дойти до Москвы".Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Директор ФСБ РФ Александр Бортников, в свою очередь, заявил, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России.В феврале Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в причастности к совершению 104 терактов.* Внесен в список террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* КрымуВоенный эксперт оценил новые угрозы Буданова* КрымуМогут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова*
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РИА Новости Крым
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кирилл буданов*, новости, украина, терроризм, диверсия
Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**

Глава ГУР Украины Буданов* заявил о выгоде Киева от действий боевиков РДК**

14:32 31.03.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов*
© Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Действия членов ячейки РДК** ("Русский добровольческий корпус"**) выгодны Киеву. Такое заявление сделал в воскресенье глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*.

"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли отвлечь силы на фронте", – сказал Буданов* в эфире телеканала "Рада".

При этом, по его словам, подобные РДК** подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, "они не смогут с оружием дойти до Москвы".
Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников, в свою очередь, заявил, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России.
В феврале Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в причастности к совершению 104 терактов.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена на территории России
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