https://crimea.ria.ru/20240331/dlya-nas-eto-ochen-vygodno-budanov-o-deystviyakh-boevikov-rdk-1136169091.html

Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**

Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК** - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**

Действия членов ячейки РДК** ("Русский добровольческий корпус"**) выгодны Киеву. Такое заявление сделал в воскресенье глава Главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T14:32

2024-03-31T14:32

2024-03-31T14:32

кирилл буданов*

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диверсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Действия членов ячейки РДК** ("Русский добровольческий корпус"**) выгодны Киеву. Такое заявление сделал в воскресенье глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*.При этом, по его словам, подобные РДК** подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, "они не смогут с оружием дойти до Москвы".Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Директор ФСБ РФ Александр Бортников, в свою очередь, заявил, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России.В феврале Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в причастности к совершению 104 терактов.* Внесен в список террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* КрымуВоенный эксперт оценил новые угрозы Буданова* КрымуМогут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова*

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, новости, украина, терроризм, диверсия