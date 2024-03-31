Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**
Глава ГУР Украины Буданов* заявил о выгоде Киева от действий боевиков РДК**
© Пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
© Пресс-служба президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Действия членов ячейки РДК** ("Русский добровольческий корпус"**) выгодны Киеву. Такое заявление сделал в воскресенье глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*.
"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли отвлечь силы на фронте", – сказал Буданов* в эфире телеканала "Рада".
При этом, по его словам, подобные РДК** подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, "они не смогут с оружием дойти до Москвы".
Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников, в свою очередь, заявил, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России.
В феврале Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в причастности к совершению 104 терактов.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена на территории России
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