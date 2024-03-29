Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие попросило суд арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
16:04 29.03.2024 (обновлено: 16:23 29.03.2024)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует об аресте девятого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Его имя – Назримад Лутфуллои, сообщили агентству в суде.
"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", – собеседник агентства.
Он обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ.
В течение недели были арестованы восемь подозреваемых, которым предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Эта статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают в связи с "Исламским государством"*.
Тем временем 29 марта количество жертв этого теракта увеличилось еще на одного человека – в больнице от полученных огнестрельных ранений скончался мужчина. Он быль доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, все это время врачи боролись за его жизнь, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, по последним данным, в ходе теракта в "Крокусе" погибли уже 144 человека.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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* Запрещенная в России террористическая организация.