https://crimea.ria.ru/20240329/sk-prosit-sud-arestovat-devyatogo-figuranta-dela-o-terakte-v-krokuse-1136137653.html

Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие ходатайствует об аресте девятого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Его имя – Назримад Лутфуллои, сообщили... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T16:04

2024-03-29T16:04

2024-03-29T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует об аресте девятого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Его имя – Назримад Лутфуллои, сообщили агентству в суде.Он обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ.В течение недели были арестованы восемь подозреваемых, которым предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Эта статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают в связи с "Исламским государством"*.Тем временем 29 марта количество жертв этого теракта увеличилось еще на одного человека – в больнице от полученных огнестрельных ранений скончался мужчина. Он быль доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, все это время врачи боролись за его жизнь, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, по последним данным, в ходе теракта в "Крокусе" погибли уже 144 человека.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуОпознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКПатриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям* Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, теракт, басманный суд москвы, москва