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Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие ходатайствует об аресте девятого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Его имя – Назримад Лутфуллои, сообщили... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T16:04
2024-03-29T16:23
"крокус сити холл"
новости
теракт
басманный суд москвы
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует об аресте девятого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Его имя – Назримад Лутфуллои, сообщили агентству в суде.Он обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ.В течение недели были арестованы восемь подозреваемых, которым предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Эта статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают в связи с "Исламским государством"*.Тем временем 29 марта количество жертв этого теракта увеличилось еще на одного человека – в больнице от полученных огнестрельных ранений скончался мужчина. Он быль доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, все это время врачи боролись за его жизнь, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, по последним данным, в ходе теракта в "Крокусе" погибли уже 144 человека.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуОпознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКПатриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям* Запрещенная в России террористическая организация.
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Новости
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96
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"крокус сити холл", новости, теракт, басманный суд москвы, москва
Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие попросило суд арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

16:04 29.03.2024 (обновлено: 16:23 29.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует об аресте девятого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Его имя – Назримад Лутфуллои, сообщили агентству в суде.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", – собеседник агентства.

Он обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ.
В течение недели были арестованы восемь подозреваемых, которым предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Эта статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают в связи с "Исламским государством"*.
Тем временем 29 марта количество жертв этого теракта увеличилось еще на одного человека – в больнице от полученных огнестрельных ранений скончался мужчина. Он быль доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, все это время врачи боролись за его жизнь, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, по последним данным, в ходе теракта в "Крокусе" погибли уже 144 человека.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
"Крокус Сити Холл"НовостиТерактБасманный суд МосквыМосква
 
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