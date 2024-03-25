https://crimea.ria.ru/20240325/v-krokus-siti-kholle-zavershayut-razbor-zavalov-1136020800.html
В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов
В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов
Спасатели МЧС России разобрали более 90% всех обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт с массовой гибелью людей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T18:31
2024-03-25T18:31
2024-03-25T18:31
"крокус сити холл"
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
теракт
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136020912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97f45b89785a492792fdc75ed1bf3894.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России разобрали более 90% всех обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт с массовой гибелью людей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Всего в аварийно-спасательных работах задействованы более 150 специалистов и 30 единиц спасательной техники.22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" началась стрельба и пожар. Четверо боевиков расстреливали людей из боевого оружия. В результате происшествия, по последним данным, погибло 137 человек, еще 180 получили травмы разной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области.Читайте также на РИА Новости Крым:СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136020912_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4000de3b61c1c8df0e309a08fa1f246f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крокус сити холл", новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), теракт, москва
В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов
В "Крокус Сити Холле" спасатели разобрали 90% конструкций