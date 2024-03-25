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В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов
В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов
Спасатели МЧС России разобрали более 90% всех обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт с массовой гибелью людей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T18:31
2024-03-25T18:31
"крокус сити холл"
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России разобрали более 90% всех обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт с массовой гибелью людей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Всего в аварийно-спасательных работах задействованы более 150 специалистов и 30 единиц спасательной техники.22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" началась стрельба и пожар. Четверо боевиков расстреливали людей из боевого оружия. В результате происшествия, по последним данным, погибло 137 человек, еще 180 получили травмы разной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области.Читайте также на РИА Новости Крым:СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды
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Новости
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news.crimea@rian.ru
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"крокус сити холл", новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), теракт, москва
В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов

В "Крокус Сити Холле" спасатели разобрали 90% конструкций

18:31 25.03.2024
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России разобрали более 90% всех обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт с массовой гибелью людей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

"На данный момент осталось разобрать менее 10%. Наиболее сложный участок – это завал на балконе зрительного зала. При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз. Кинологические расчеты продолжают обследовать каждый метр завала", – говорится в сообщении.

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы более 150 специалистов и 30 единиц спасательной техники.
22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" началась стрельба и пожар. Четверо боевиков расстреливали людей из боевого оружия. В результате происшествия, по последним данным, погибло 137 человек, еще 180 получили травмы разной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области.
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"Крокус Сити Холл"НовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ТерактМосква
 
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