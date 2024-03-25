https://crimea.ria.ru/20240325/v-krokus-siti-kholle-zavershayut-razbor-zavalov-1136020800.html

В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов

В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов - РИА Новости Крым, 25.03.2024

В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов

Спасатели МЧС России разобрали более 90% всех обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт с массовой гибелью людей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T18:31

2024-03-25T18:31

2024-03-25T18:31

"крокус сити холл"

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

теракт

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России разобрали более 90% всех обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт с массовой гибелью людей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Всего в аварийно-спасательных работах задействованы более 150 специалистов и 30 единиц спасательной техники.22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" началась стрельба и пожар. Четверо боевиков расстреливали людей из боевого оружия. В результате происшествия, по последним данным, погибло 137 человек, еще 180 получили травмы разной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области.Читайте также на РИА Новости Крым:СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), теракт, москва