https://crimea.ria.ru/20240325/glavnye-novosti-kryma-25-marta-1136025390.html

Главные новости Крыма: 25 марта

Главные новости Крыма: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Главные новости Крыма: 25 марта

Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года. В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания. Каких инфекций РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T23:02

2024-03-25T23:02

2024-03-25T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года. В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания. Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор. Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым. На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 годаКольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов – строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым… Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение крымскому правительству ", – сказал Сальдо.В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созреванияПосле обильных осадков в осенне-зимний период влаги в почве и для озимых, и для яровых достаточно, но пока не известно, хватит ли ее культурам в период их созревания. Об этом сообщила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко."Много влаги, достаточной для развития и озимых и яровых, хорошие температуры. Складывается все хорошо", – сказала Радченко.В то же время ученые опасаются, что из-за выпадения в конце 2023 – начале 2024 года почти полугодовой нормы осадков достаточного количества влаги может не быть позже весной, в период формирования колоса и созревания, а это самые критические фазы, подчеркивает эксперт.Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПо словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму постепенно снимается с повестки дня. При этом становятся все более актуальными инфекции, которые передаются клещами."Еще месяц назад актуально было говорить про грипп и ОРВИ. Сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом уходит на неэпидемиологический уровень, и из повестки дня уходит эта группа заболеваний. Но в то же время "выходят" инфекции, которые передаются клещами и комарами", – сказала Пеньковская.По данным Роспотребнадзора, к Крыму и Севастополе за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7,8 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю снизилась на 24%, в Севастополе число заболевших уменьшилось на 33%.Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на КрымСпасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах – с мокрым снегом", – сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Кроме того, ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт в Севастополе не будет осуществлять движение с 20 часов вторника 25 марта до 8 утра среды 27 марта.В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.На Ай-Петри начали сносить незаконные постройкиБолее 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."К сносу 24 объекта - кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки, – написала в своем Telegram-канале Павленко.Все эти строения много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, уточнила она. По словам главы Ялты, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города.

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https://crimea.ria.ru/20240325/v-detsadakh-kerchi-usilivayut-mery-bezopasnosti--roditeley-ne-pustyat-1136021130.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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