https://crimea.ria.ru/20240325/glavnye-novosti-kryma-25-marta-1136025390.html
Главные новости Крыма: 25 марта
Главные новости Крыма: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Главные новости Крыма: 25 марта
Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года. В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания. Каких инфекций РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T23:02
2024-03-25T23:02
2024-03-25T23:02
новости крыма
главное за день
железная дорога
крым
новые регионы россии
владимир сальдо
сельское хозяйство
людмила радченко
роспотребнадзор
наталья пеньковская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года. В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания. Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор. Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым. На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 годаКольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов – строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым… Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение крымскому правительству ", – сказал Сальдо.В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созреванияПосле обильных осадков в осенне-зимний период влаги в почве и для озимых, и для яровых достаточно, но пока не известно, хватит ли ее культурам в период их созревания. Об этом сообщила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко."Много влаги, достаточной для развития и озимых и яровых, хорошие температуры. Складывается все хорошо", – сказала Радченко.В то же время ученые опасаются, что из-за выпадения в конце 2023 – начале 2024 года почти полугодовой нормы осадков достаточного количества влаги может не быть позже весной, в период формирования колоса и созревания, а это самые критические фазы, подчеркивает эксперт.Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПо словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму постепенно снимается с повестки дня. При этом становятся все более актуальными инфекции, которые передаются клещами."Еще месяц назад актуально было говорить про грипп и ОРВИ. Сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом уходит на неэпидемиологический уровень, и из повестки дня уходит эта группа заболеваний. Но в то же время "выходят" инфекции, которые передаются клещами и комарами", – сказала Пеньковская.По данным Роспотребнадзора, к Крыму и Севастополе за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7,8 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю снизилась на 24%, в Севастополе число заболевших уменьшилось на 33%.Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на КрымСпасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах – с мокрым снегом", – сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Кроме того, ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт в Севастополе не будет осуществлять движение с 20 часов вторника 25 марта до 8 утра среды 27 марта.В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.На Ай-Петри начали сносить незаконные постройкиБолее 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."К сносу 24 объекта - кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки, – написала в своем Telegram-канале Павленко.Все эти строения много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, уточнила она. По словам главы Ялты, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, главное за день, железная дорога, крым, новые регионы россии, владимир сальдо, сельское хозяйство, людмила радченко, роспотребнадзор, наталья пеньковская, штормовое предупреждение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ай-петри, янина павленко, снос самостроев, ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года. В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания. Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор. Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым. На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
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Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года
Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов – строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым… Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение крымскому правительству ", – сказал
Сальдо.
В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания
После обильных осадков в осенне-зимний период влаги в почве и для озимых, и для яровых достаточно, но пока не известно, хватит ли ее культурам в период их созревания. Об этом сообщила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.
"Много влаги, достаточной для развития и озимых и яровых, хорошие температуры. Складывается все хорошо", – сказала
Радченко.
В то же время ученые опасаются, что из-за выпадения в конце 2023 – начале 2024 года почти полугодовой нормы осадков достаточного количества влаги может не быть позже весной, в период формирования колоса и созревания, а это самые критические фазы, подчеркивает эксперт.
Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму постепенно снимается с повестки дня. При этом становятся все более актуальными инфекции, которые передаются клещами.
"Еще месяц назад актуально было говорить про грипп и ОРВИ. Сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом уходит на неэпидемиологический уровень, и из повестки дня уходит эта группа заболеваний. Но в то же время "выходят" инфекции, которые передаются клещами и комарами", – сказала
Пеньковская.
По данным
Роспотребнадзора, к Крыму и Севастополе за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7,8 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю снизилась
на 24%, в Севастополе число заболевших уменьшилось на 33%.
Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым
Спасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах – с мокрым снегом", – сообщает
пресс-служба республиканского главка МЧС России. Кроме того, ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.
Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт в Севастополе не будет осуществлять движение
с 20 часов вторника 25 марта до 8 утра среды 27 марта.
В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода
: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.
На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
Более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила
глава администрации Ялты Янина Павленко.
"К сносу 24 объекта - кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки, – написала в своем Telegram-канале Павленко.
Все эти строения много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, уточнила она. По словам главы Ялты, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города.