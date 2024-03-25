Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240325/glavnye-novosti-kryma-25-marta-1136025390.html
Главные новости Крыма: 25 марта
Главные новости Крыма: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Главные новости Крыма: 25 марта
Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года. В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания. Каких инфекций РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T23:02
2024-03-25T23:02
новости крыма
главное за день
железная дорога
крым
новые регионы россии
владимир сальдо
сельское хозяйство
людмила радченко
роспотребнадзор
наталья пеньковская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133086917_0:11:960:551_1920x0_80_0_0_83fe85f60b9a235b28048e12cdb1c3ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года. В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания. Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор. Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым. На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 годаКольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов – строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым… Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение крымскому правительству ", – сказал Сальдо.В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созреванияПосле обильных осадков в осенне-зимний период влаги в почве и для озимых, и для яровых достаточно, но пока не известно, хватит ли ее культурам в период их созревания. Об этом сообщила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко."Много влаги, достаточной для развития и озимых и яровых, хорошие температуры. Складывается все хорошо", – сказала Радченко.В то же время ученые опасаются, что из-за выпадения в конце 2023 – начале 2024 года почти полугодовой нормы осадков достаточного количества влаги может не быть позже весной, в период формирования колоса и созревания, а это самые критические фазы, подчеркивает эксперт.Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПо словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму постепенно снимается с повестки дня. При этом становятся все более актуальными инфекции, которые передаются клещами."Еще месяц назад актуально было говорить про грипп и ОРВИ. Сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом уходит на неэпидемиологический уровень, и из повестки дня уходит эта группа заболеваний. Но в то же время "выходят" инфекции, которые передаются клещами и комарами", – сказала Пеньковская.По данным Роспотребнадзора, к Крыму и Севастополе за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7,8 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю снизилась на 24%, в Севастополе число заболевших уменьшилось на 33%.Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на КрымСпасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах – с мокрым снегом", – сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Кроме того, ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт в Севастополе не будет осуществлять движение с 20 часов вторника 25 марта до 8 утра среды 27 марта.В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.На Ай-Петри начали сносить незаконные постройкиБолее 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."К сносу 24 объекта - кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки, – написала в своем Telegram-канале Павленко.Все эти строения много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, уточнила она. По словам главы Ялты, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города.
https://crimea.ria.ru/20240325/dlya-usileniya-zaschity-krymskogo-mosta-opredelyat-edinogo-operatora-1136020526.html
https://crimea.ria.ru/20240325/v-salgire-obnaruzhili-toksichnye-veschestva--uchenye-ischut-ikh-istochnik-1136022364.html
https://crimea.ria.ru/20240325/v-detsadakh-kerchi-usilivayut-mery-bezopasnosti--roditeley-ne-pustyat-1136021130.html
https://crimea.ria.ru/20240325/na-pozhare-v-zhilom-dome-sevastopolya-spasli-muzhchinu-1136016613.html
https://crimea.ria.ru/20240325/v-krymu-mnogodetnuyu-semyu-ostavili-bez-sveta--delo-v-prokurature-1136008454.html
крым
новые регионы россии
ай-петри
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133086917_106:0:855:562_1920x0_80_0_0_9d0d9699aa5e1421a758bfceba117860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, главное за день, железная дорога, крым, новые регионы россии, владимир сальдо, сельское хозяйство, людмила радченко, роспотребнадзор, наталья пеньковская, штормовое предупреждение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ай-петри, янина павленко, снос самостроев, ялта
Главные новости Крыма: 25 марта

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 25 марта

23:02 25.03.2024
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюШтормовое предупреждение
Штормовое предупреждение
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года. В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания. Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор. Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым. На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года

Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов – строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым… Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение крымскому правительству ", – сказал Сальдо.
Крымский мост
18:40
Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора

В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания

После обильных осадков в осенне-зимний период влаги в почве и для озимых, и для яровых достаточно, но пока не известно, хватит ли ее культурам в период их созревания. Об этом сообщила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.
"Много влаги, достаточной для развития и озимых и яровых, хорошие температуры. Складывается все хорошо", – сказала Радченко.
В то же время ученые опасаются, что из-за выпадения в конце 2023 – начале 2024 года почти полугодовой нормы осадков достаточного количества влаги может не быть позже весной, в период формирования колоса и созревания, а это самые критические фазы, подчеркивает эксперт.
В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
19:18
В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник

Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму постепенно снимается с повестки дня. При этом становятся все более актуальными инфекции, которые передаются клещами.
"Еще месяц назад актуально было говорить про грипп и ОРВИ. Сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом уходит на неэпидемиологический уровень, и из повестки дня уходит эта группа заболеваний. Но в то же время "выходят" инфекции, которые передаются клещами и комарами", – сказала Пеньковская.
По данным Роспотребнадзора, к Крыму и Севастополе за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7,8 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю снизилась на 24%, в Севастополе число заболевших уменьшилось на 33%.
Ребенок в детсаду - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
20:35
В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят

Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым

Спасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах – с мокрым снегом", – сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Кроме того, ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.
Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт в Севастополе не будет осуществлять движение с 20 часов вторника 25 марта до 8 утра среды 27 марта.
В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.
На пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчину
16:03
На пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчину

На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки

Более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"К сносу 24 объекта - кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки, – написала в своем Telegram-канале Павленко.
Все эти строения много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, уточнила она. По словам главы Ялты, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города.
Лампы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
12:27
В Крыму многодетную семью оставили без света – дело в прокуратуре
 
Новости КрымаГлавное за деньЖелезная дорогаКрымНовые регионы РоссииВладимир СальдоСельское хозяйствоЛюдмила РадченкоРоспотребнадзорНаталья ПеньковскаяШтормовое предупреждениеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Ай-ПетриЯнина ПавленкоСнос самостроевЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Главные новости Крыма: 25 марта
22:52В крымском селе на день отключат газ
22:30В Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
22:12Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году
21:39В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину
21:32Путин назвал цели попыток ударов по Крымскому мосту
21:22Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось
21:18Число жертв в "Крокус Сити Холле" выросло
21:16На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
21:15Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
21:09Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов
20:53Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых
20:35В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят
20:18Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
20:11Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
20:02Названа дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году
19:43Англосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе"
19:36Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
19:27Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы
19:18В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
Лента новостейМолния