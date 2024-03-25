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В Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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В Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
В Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
Морской пассажирский транспорт в Севастополе прекращает работу из-за шторма. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T17:11
2024-03-25T17:11
севастополь
новости
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости крыма
штормовое предупреждение
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе прекращает работу из-за шторма. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.На время перекрытия рейда будет организована работа автобусов по компенсационному маршруту.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах – с мокрым снегом.В республиканском главке МЧС России также предупредили, что ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с. Спасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что погода на этой неделе будет переменчивой: сначала над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельникОт обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСНа Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снег
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма, штормовое предупреждение, крымская погода
В Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов

Шторм остановит движение катеров и паромов в Севастополе на два дня

17:11 25.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе прекращает работу из-за шторма. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
"Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт не будет осуществлять движение с 20 часов вторника 25 марта до 8 утра среды 27 марта", – сказано в сообщении.
На время перекрытия рейда будет организована работа автобусов по компенсационному маршруту.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах – с мокрым снегом.
В республиканском главке МЧС России также предупредили, что ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с. Спасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности.
Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что погода на этой неделе будет переменчивой: сначала над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов тепла.
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