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Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье
Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье
Мощный взрыв на Солнце спровоцировал крупный выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T09:27
2024-03-24T09:27
магнитные бури
солнце
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
метеозависимость
общество
здоровье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Мощный взрыв на Солнце спровоцировал крупный выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В результате резко изменилось радиационное состояние околоземного пространства, отмечает метеоролог. Он также указал на вероятность прихода тяжелых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты.При этом в настоящее время наблюдается слабая магнитная буря класса G1, однако к вечеру ее влияние усилится. Плазменные облака, которые оказывают наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывают умеренные магнитные бури, придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье – после 21 часа. И до полудня понедельника.О серии геомагнитных возмущений, ожидающихся в конце марта и апреле ранее предупреждали сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Также завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев сообщал, что солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть ЗемлюК Земле движутся облака плазмыМощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, солнце, евгений тишковец, центр погоды "фобос", метеозависимость, общество, здоровье, новости
Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье

Тишковец: спираль космической непогоды раскручивается – плазменные облака идут к Земле

09:27 24.03.2024
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Мощный взрыв на Солнце спровоцировал крупный выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Взрыв на Солнце произошел точно на линии Солнце-Земля, то есть в области максимального воздействия на нашу планету, и сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к Земле, – сообщил он с своем Telegram-канале. – Вспышке присвоен балл X1.1".
В результате резко изменилось радиационное состояние околоземного пространства, отмечает метеоролог. Он также указал на вероятность прихода тяжелых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты.
При этом в настоящее время наблюдается слабая магнитная буря класса G1, однако к вечеру ее влияние усилится. Плазменные облака, которые оказывают наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывают умеренные магнитные бури, придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье – после 21 часа. И до полудня понедельника.
"Максимальная геомагнитная активность придется на шесть утра понедельника 25 марта", – предупредил Тишковец.
О серии геомагнитных возмущений, ожидающихся в конце марта и апреле ранее предупреждали сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Также завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев сообщал, что солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь.
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Магнитные буриСолнцеЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"МетеозависимостьОбществоЗдоровьеНовости
 
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