https://crimea.ria.ru/20240324/moschnaya-magnitnaya-burya-dostignet-orbity-zemli-vecherom-v-voskresene-1135986376.html

Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье

Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье

Мощный взрыв на Солнце спровоцировал крупный выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T09:27

2024-03-24T09:27

2024-03-24T09:27

магнитные бури

солнце

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

метеозависимость

общество

здоровье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Мощный взрыв на Солнце спровоцировал крупный выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В результате резко изменилось радиационное состояние околоземного пространства, отмечает метеоролог. Он также указал на вероятность прихода тяжелых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты.При этом в настоящее время наблюдается слабая магнитная буря класса G1, однако к вечеру ее влияние усилится. Плазменные облака, которые оказывают наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывают умеренные магнитные бури, придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье – после 21 часа. И до полудня понедельника.О серии геомагнитных возмущений, ожидающихся в конце марта и апреле ранее предупреждали сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Также завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев сообщал, что солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть ЗемлюК Земле движутся облака плазмыМощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, евгений тишковец, центр погоды "фобос", метеозависимость, общество, здоровье, новости