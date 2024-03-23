https://crimea.ria.ru/20240323/v-krokuse-146-postradavshikh-i-8-iz-nikh---deti-1135951647.html

В "Крокусе" 145 пострадавших и 8 из них - дети

В "Крокусе" 145 пострадавших и 8 из них - дети - РИА Новости Крым, 23.03.2024

В "Крокусе" 145 пострадавших и 8 из них - дети

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших после теракта в "Крокус Сити Холле", среди них восемь несовершеннолетних. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T00:47

2024-03-23T00:47

2024-03-23T01:31

"крокус сити холл"

теракт

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красногорск

подмосковье

михаил мурашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших после теракта в "Крокус Сити Холле", среди них восемь несовершеннолетних.Согласно данным профильного регионального министерства, среди госпитализированных после теракта в Красногорске девять человек в крайне тяжелом состоянии.После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" госпитализировано 115 человек, из них пятеро - дети, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и раненые.По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240323/chto-proiskhodit-v-krokus-siti-kholl-v-podmoskove---dannye-k-etomu-chasu-1135951321.html

красногорск

подмосковье

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"крокус сити холл", теракт, происшествия, новости, минздрав рф, красногорск, подмосковье, михаил мурашко