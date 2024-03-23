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На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение - РИА Новости Крым, 23.03.2024
На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
Участок трассы "М-3 Украина" на территории Брянской области временно закрыт для всех видов транспорта, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T10:04
2024-03-23T10:22
"крокус сити холл"
происшествия
теракт
брянская область
транспорт
логистика
гибдд
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Участок трассы "М-3 Украина" на территории Брянской области временно закрыт для всех видов транспорта, сообщает ГИБДД региона.Организован маршрут объезда данного участка по другим федеральным и региональным автодорогам.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", происшествия, теракт, брянская область, транспорт, логистика, гибдд, новости
На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение

В Брянской области на трассе "Украина" временно ограничили движение транспорта

10:04 23.03.2024 (обновлено: 10:22 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Участок трассы "М-3 Украина" на территории Брянской области временно закрыт для всех видов транспорта, сообщает ГИБДД региона.
"С нуля часов 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368 по 385 км федеральной автомобильной дороги "М-3 Украина" на территории Брянской области", - говорится в сообщении.
Организован маршрут объезда данного участка по другим федеральным и региональным автодорогам.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
 
"Крокус Сити Холл"ПроисшествияТерактБрянская областьТранспортЛогистикаГИБДДНовости
 
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10:03У Крымского моста выросла очередь
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