https://crimea.ria.ru/20240323/na-trasse-ukraina-v-bryanskoy-oblasti-vremenno-ogranichili-dvizhenie-1135956572.html

На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение

На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение - РИА Новости Крым, 23.03.2024

На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение

Участок трассы "М-3 Украина" на территории Брянской области временно закрыт для всех видов транспорта, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T10:04

2024-03-23T10:04

2024-03-23T10:22

"крокус сити холл"

происшествия

теракт

брянская область

транспорт

логистика

гибдд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111644/40/1116444017_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_dad710571aa4b78e6d361f48803fbaf8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Участок трассы "М-3 Украина" на территории Брянской области временно закрыт для всех видов транспорта, сообщает ГИБДД региона.Организован маршрут объезда данного участка по другим федеральным и региональным автодорогам.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", происшествия, теракт, брянская область, транспорт, логистика, гибдд, новости