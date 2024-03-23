На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
В Брянской области на трассе "Украина" временно ограничили движение транспорта
10:04 23.03.2024 (обновлено: 10:22 23.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Участок трассы "М-3 Украина" на территории Брянской области временно закрыт для всех видов транспорта, сообщает ГИБДД региона.
"С нуля часов 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368 по 385 км федеральной автомобильной дороги "М-3 Украина" на территории Брянской области", - говорится в сообщении.
Организован маршрут объезда данного участка по другим федеральным и региональным автодорогам.
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