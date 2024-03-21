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В Симферополе обрезка деревьев – какие улицы перекроют - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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В Симферополе обрезка деревьев – какие улицы перекроют
В Симферополе обрезка деревьев – какие улицы перекроют - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Симферополе обрезка деревьев – какие улицы перекроют
В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 21 марта будет ограничено движение по двум улицам в центре города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T06:55
2024-03-21T06:55
обрезка деревьев в симферополе
симферополь
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дороги крыма
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 21 марта будет ограничено движение по двум улицам в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.В администрации предупреждают также о возможных перебоях с электроснабжением. Кроме того, в связи с проведением работ может быть затруднен проезд по центральным улицам Симферополя. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений.Весеннюю обрезку деревьев на улице Долгоруковской в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, у точняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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обрезка деревьев в симферополе, симферополь, городская среда, крым, новости крыма, дороги крыма, администрация симферополя
В Симферополе обрезка деревьев – какие улицы перекроют

В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение по центральным улицам

06:55 21.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 21 марта будет ограничено движение по двум улицам в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
"В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 21.03.2024 будет ограничено движение на участках улиц Долгоруковская (от переулка Галерейный до ул. Павленко) и Крейзера (от ул. Гоголя до ул. Казанская)".
В администрации предупреждают также о возможных перебоях с электроснабжением. Кроме того, в связи с проведением работ может быть затруднен проезд по центральным улицам Симферополя. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений.
Весеннюю обрезку деревьев на улице Долгоруковской в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, у точняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.
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