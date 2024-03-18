https://crimea.ria.ru/20240318/v-kerchi-muzhchina-sel-byulleten--nachata-proverka-1135802239.html

В Керчи мужчина съел бюллетень – начата проверка

В Керчи мужчина съел бюллетень – начата проверка - РИА Новости Крым, 18.03.2024

В Керчи мужчина съел бюллетень – начата проверка

В Керчи в ходе голосования на выборах президента России молодой человек съел бюллетень, по данному факту начата проверка. Об этом сообщил председатель Избиркома РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T15:14

2024-03-18T15:14

2024-03-18T15:14

выборы президента россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Керчи в ходе голосования на выборах президента России молодой человек съел бюллетень, по данному факту начата проверка. Об этом сообщил председатель Избиркома региона Михаил Малышев на заседании в понедельник.Инцидент произошел в третий день голосования, 17 марта. По словам председателя регионального Избиркома, первоначально мужчина привлек к себе внимание уже тем, что больше пяти минут находился в кабинке для голосования. Позже оказалось, что он также нарисовал на бюллетене "определенные знаки, что вызвало недопонимание"."Правоохранительные органы дадут соответствующую оценку его действиям", - заверил Малышев.Граждан, которые пытались испортить бюллетени при помощи зеленки, он назвал "несчастными людьми".Так, в Симферополе женщина, которая пыталась залить зеленкой бюллетени, задержана и находится под административным арестом на 10 суток. Возбужденно уголовное дело, напомнил Малышев.Кроме того, она своими действиями причинила материальный ущерб почти на 200 тысяч рублей и будет его возмещать или отрабатывать, что позже будет определено соответствующими инстанциями, уточнил он."Несмотря на произошедшее, к счастью, ни один бюллетень не пострадал. Сканеры КОИБов сыграли свою защитную роль", - подытожил глава Избиркома республики.Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела.Как объяснял РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.В понедельник председатель Избиркома региона Михаил Малышев сообщил, что по результатам президентских выборов на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%.Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России, отметила Памфилова. Официальное заседание Центризбиркома по итогам выборов президента России состоится 21 марта.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.Читайте также на РИА Новости Крым:В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборахЗеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетенейЗеленка на избирательных участках – что с бюллетенями

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