https://crimea.ria.ru/20240317/kogda-vozobnovyat-katernoe-soobschenie-sevastopol---inkerman-1135782418.html

Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман

Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман

Приостановленное после ноябрьского шторма катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом возобновят 19 марта. Об этом сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T20:12

2024-03-17T20:12

2024-03-17T20:12

михаил развожаев

севастополь

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

новости крыма

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135782285_149:0:1173:576_1920x0_80_0_0_df70f7a5efaaff92ae7688eacb5a15a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Приостановленное после ноябрьского шторма катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом возобновят 19 марта. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что плавучие причалы установлены в Инкермане и на Михайловской батарее по согласованию с Черноморским флотом.Причал в Инкермане был разрушен во время сильного шторма в ноябре. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные причалы в Инкермане и на Радиогорке. На эти цели планировалась направить более 20 миллионов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхУщерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублейКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма, логистика