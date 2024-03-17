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Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман
Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман
Приостановленное после ноябрьского шторма катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом возобновят 19 марта. Об этом сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T20:12
2024-03-17T20:12
2024-03-17T20:12
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Приостановленное после ноябрьского шторма катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом возобновят 19 марта. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что плавучие причалы установлены в Инкермане и на Михайловской батарее по согласованию с Черноморским флотом.Причал в Инкермане был разрушен во время сильного шторма в ноябре. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные причалы в Инкермане и на Радиогорке. На эти цели планировалась направить более 20 миллионов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхУщерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублейКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений
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михаил развожаев, севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма, логистика
Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман
Между Севастополем и Инкерманом возобновят катерное сообщение - Развожаев