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В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман - РИА Новости Крым, 26.02.2024
В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
Катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T18:01
2024-02-26T18:01
2024-02-26T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Восстановление катерного сообщения в этом важном направлении обсуждалось на заседании правительства города.Работы начнутся сразу после получения необходимых разрешений, добавил он.Причал в Инкермане был разрушен во время сильного шторма в ноябре. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные причалы в Инкермане и на Радиогорке. На эти цели планировалась направить более 20 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеКогда заработает причал на Михайловской батарее в СевастополеВ Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, михаил развожаев, логистика, инкерман, городская среда
В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
В Севастополе запустят катера в Инкерман после установки плавучего причала