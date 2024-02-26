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В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман - РИА Новости Крым, 26.02.2024
В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
Катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T18:01
2024-02-26T17:44
севастополь
новости
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
михаил развожаев
логистика
инкерман
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Восстановление катерного сообщения в этом важном направлении обсуждалось на заседании правительства города.Работы начнутся сразу после получения необходимых разрешений, добавил он.Причал в Инкермане был разрушен во время сильного шторма в ноябре. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные причалы в Инкермане и на Радиогорке. На эти цели планировалась направить более 20 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеКогда заработает причал на Михайловской батарее в СевастополеВ Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, михаил развожаев, логистика, инкерман, городская среда
В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман

В Севастополе запустят катера в Инкерман после установки плавучего причала

18:01 26.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Восстановление катерного сообщения в этом важном направлении обсуждалось на заседании правительства города.
"Как и на Михайловской батарее, в Инкермане будет установлен плавучий причал, – написал в своем Telegram-канале Развожаев. – В настоящее время ждем согласования Черноморского флота на его транспортировку".
Работы начнутся сразу после получения необходимых разрешений, добавил он.
Причал в Инкермане был разрушен во время сильного шторма в ноябре. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные причалы в Инкермане и на Радиогорке. На эти цели планировалась направить более 20 миллионов рублей.
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СевастопольНовостиМорской транспортПаромы и катера в СевастополеМихаил РазвожаевЛогистикаИнкерманГородская среда
 
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