https://crimea.ria.ru/20240226/v-sevastopole-stali-izvestny-sroki-zapuska-katerov-v-inkerman--1135223775.html

В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман

В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман - РИА Новости Крым, 26.02.2024

В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман

Катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T18:01

2024-02-26T18:01

2024-02-26T17:44

севастополь

новости

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

михаил развожаев

логистика

инкерман

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Восстановление катерного сообщения в этом важном направлении обсуждалось на заседании правительства города.Работы начнутся сразу после получения необходимых разрешений, добавил он.Причал в Инкермане был разрушен во время сильного шторма в ноябре. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные причалы в Инкермане и на Радиогорке. На эти цели планировалась направить более 20 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеКогда заработает причал на Михайловской батарее в СевастополеВ Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены

севастополь

инкерман

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, михаил развожаев, логистика, инкерман, городская среда