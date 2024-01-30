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В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены
В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены - РИА Новости Крым, 30.01.2024
В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены
В Севастополе приостановлена работа парома и катера в Артиллерийской бухте. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T09:40
2024-01-30T09:54
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морской транспорт
водолазные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома и катера в Артиллерийской бухте. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Накануне движение морского транспорта в городе также было остановлено из-за водолазных работ.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. После улучшения погоды специалисты обследовали причалы в Артбухте и в бухте Голландия. Позже губернатор сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть).Кроме того, было принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели будет направлено более 20 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеВ Севастополе подсчитали ущерб от ураганаКогда в Севастополе вернут на маршруты катера и паром
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В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены

Паром и катер остановили в Севастополе из-за проведения водолазных работ в Артбухте

09:40 30.01.2024 (обновлено: 09:54 30.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукВодолазы
Водолазы - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома и катера в Артиллерийской бухте. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

"Уважаемые пассажиры! В связи с началом водолазных работ в Артбухте временно (до окончания работ) приостановлена работа парома и катера на линии "Артбухта – Северная", – сказано в сообщении.

Накануне движение морского транспорта в городе также было остановлено из-за водолазных работ.
Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. После улучшения погоды специалисты обследовали причалы в Артбухте и в бухте Голландия. Позже губернатор сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть).
Кроме того, было принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели будет направлено более 20 млн рублей.
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