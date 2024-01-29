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В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы
В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы - РИА Новости Крым, 29.01.2024
В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы
В Севастополе временно приостановлена работа морского транспорта в Артиллерийской бухте. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Уточняет, что паром... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T11:38
2024-01-29T11:38
2024-01-29T11:44
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлена работа морского транспорта в Артиллерийской бухте. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Уточняет, что паром перестанет ходить с 11:45 понедельника 29 января. При этом паром "Адмирал Истомин" продолжит работу согласно расписанию.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. После улучшения погоды специалисты обследовали причалы в Артбухте и в бухте Голландия. Позже губернатор сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть).Кроме того, было принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели будет направлено более 20 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеВ Севастополе подсчитали ущерб от ураганаКогда в Севастополе вернут на маршруты катера и паром
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севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, крым, новости крыма
В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы
Катер и паром остановили в Севастополе из-за проведения водолазных работ в Артбухте
11:38 29.01.2024 (обновлено: 11:44 29.01.2024)