https://crimea.ria.ru/20240129/v-sevastopole-ostanovilis-kater-i-parom-v-artbukhte--rabotayut-vodolazy-1134526687.html

В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы

В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы - РИА Новости Крым, 29.01.2024

В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы

В Севастополе временно приостановлена работа морского транспорта в Артиллерийской бухте. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Уточняет, что паром... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T11:38

2024-01-29T11:38

2024-01-29T11:44

севастополь

паромы и катера в севастополе

северная сторона

морской транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлена работа морского транспорта в Артиллерийской бухте. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Уточняет, что паром перестанет ходить с 11:45 понедельника 29 января. При этом паром "Адмирал Истомин" продолжит работу согласно расписанию.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. После улучшения погоды специалисты обследовали причалы в Артбухте и в бухте Голландия. Позже губернатор сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть).Кроме того, было принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели будет направлено более 20 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеВ Севастополе подсчитали ущерб от ураганаКогда в Севастополе вернут на маршруты катера и паром

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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