https://crimea.ria.ru/20240111/plavuchiy-prichal-poyavitsya-na-radiogorke-v-sevastopole-i-v-inkermane-1134129745.html

Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане

Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане

В Севастополе нашли несколько вариантов решения проблемы с транспортным сообщением для жителей Радиогорки, где после ноябрьского шторма был разрушен причал. Об... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T21:26

2024-01-11T21:26

2024-01-11T21:29

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе нашли несколько вариантов решения проблемы с транспортным сообщением для жителей Радиогорки, где после ноябрьского шторма был разрушен причал. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания правительства Севастополя.Развожаев уточнил, что два таких причала есть в Балаклаве у "Мостотреста", который и поможет с установкой одного из них на Радиогорке в районе Михайловской батареи. Подготовка к его транспортировке начнется уже в пятницу, 12 января. Также аналогичный плавучий причал появится в Инкермане.Губернатор напомнил, что после "шторма века" людям, живущим на Радиогорке, приходится добираться до площади Захарова, чтобы сесть на катер, а оттуда – в город.В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.Об отмене движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" из-за повреждения причала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщала в середине ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известноВ Севастополе подсчитали ущерб от урагана"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж

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севастополь, инкерман, новости, новости крыма, михаил развожаев, балаклава, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года