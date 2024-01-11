Рейтинг@Mail.ru
Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240111/plavuchiy-prichal-poyavitsya-na-radiogorke-v-sevastopole-i-v-inkermane-1134129745.html
Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
В Севастополе нашли несколько вариантов решения проблемы с транспортным сообщением для жителей Радиогорки, где после ноябрьского шторма был разрушен причал. Об... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T21:26
2024-01-11T21:29
севастополь
инкерман
новости
новости крыма
михаил развожаев
балаклава
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134131775_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_b88d9e0e1a176425d5c3618419b5bc5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе нашли несколько вариантов решения проблемы с транспортным сообщением для жителей Радиогорки, где после ноябрьского шторма был разрушен причал. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания правительства Севастополя.Развожаев уточнил, что два таких причала есть в Балаклаве у "Мостотреста", который и поможет с установкой одного из них на Радиогорке в районе Михайловской батареи. Подготовка к его транспортировке начнется уже в пятницу, 12 января. Также аналогичный плавучий причал появится в Инкермане.Губернатор напомнил, что после "шторма века" людям, живущим на Радиогорке, приходится добираться до площади Захарова, чтобы сесть на катер, а оттуда – в город.В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.Об отмене движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" из-за повреждения причала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщала в середине ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известноВ Севастополе подсчитали ущерб от урагана"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
севастополь
инкерман
балаклава
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134131775_80:0:1200:840_1920x0_80_0_0_cc2d3f63944622f6635053a2e733311c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, инкерман, новости, новости крыма, михаил развожаев, балаклава, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане

В Севастополе на Радиогорке появится плавучий причал на время ремонта разрушенного штормом

21:26 11.01.2024 (обновлено: 21:29 11.01.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе нашли несколько вариантов решения проблемы с транспортным сообщением для жителей Радиогорки, где после ноябрьского шторма был разрушен причал. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания правительства Севастополя.

"Что касается причала, его обследовали и пришли к выводу, что без капитального ремонта его эксплуатировать нельзя. Сейчас нашли временный выход – установку плавучего причала", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что два таких причала есть в Балаклаве у "Мостотреста", который и поможет с установкой одного из них на Радиогорке в районе Михайловской батареи. Подготовка к его транспортировке начнется уже в пятницу, 12 января. Также аналогичный плавучий причал появится в Инкермане.
Губернатор напомнил, что после "шторма века" людям, живущим на Радиогорке, приходится добираться до площади Захарова, чтобы сесть на катер, а оттуда – в город.

"В конце декабря по моему поручению запустили дополнительный бесплатный маршрут №55к "площадь Захарова – Радиогорка (улица Громова)", который должен в часы пик ходить каждые 15 минут", – напомнил Развожаев и дал поручение проверить соблюдение графика этого маршрута.

В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.
Об отмене движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" из-за повреждения причала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщала в середине ноября.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно
В Севастополе подсчитали ущерб от урагана
"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
 
СевастопольИнкерманНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевБалаклаваУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:41Главное за день: 11 января
23:11Главные новости Крыма: 11 января
22:48Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники
22:31Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке
22:21Катера в Севастополе прекращают работу
22:09ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
21:41Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
21:26Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
21:05В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми
20:52Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма
20:37В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма
20:25Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав
20:11Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии
20:01В Севастополе будет громко - власти
19:47Американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт
19:12Киев деморализован: Медведев назвал число добровольцев в ВС РФ
19:04Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации
18:41Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы
18:31Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт
18:13Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
Лента новостейМолния