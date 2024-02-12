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Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе
Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе
Работу причала на Михайловской батарее в Севастополе планируют возобновить на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время аппаратного... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T17:46
2024-02-12T17:37
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Работу причала на Михайловской батарее в Севастополе планируют возобновить на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время аппаратного совещания.Развожаев напомнил, что работы на причале Северной стороны также завершены. Катера и паромы на площадь Захарова ходят в штатном режиме."Что касается причала на Радиогорке, то, как я уже говорил, контракт на проектирование уже заключен, на 2025-й год запланированы строительно-монтажные работы", – уточнил губернатор.Причалы в Севастополе получили повреждения в ноябре прошлого года во время сильного шторма. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял, что принято решение их отремонтировать досрочно. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.Читайте таже на РИА Новости Крым:Шторм повредил причал в СевастополеВ Севастополе подсчитали ущерб от ураганаПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
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РИА Новости Крым
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Новости
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, морской транспорт, логистика, паромы и катера в севастополе
Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе

Причал на Михайловской батарее в Севастополе заработает на этой неделе – власти

17:46 12.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихайловская береговая батарея
Михайловская береговая батарея - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Работу причала на Михайловской батарее в Севастополе планируют возобновить на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время аппаратного совещания.

"Мы рассчитываем, что причал на Михайловской батарее заработает на этой неделе. Обследование территории завершено, на этой неделе приступаем к транспортировке причала", – заявил губернатор.

Развожаев напомнил, что работы на причале Северной стороны также завершены. Катера и паромы на площадь Захарова ходят в штатном режиме.
"Что касается причала на Радиогорке, то, как я уже говорил, контракт на проектирование уже заключен, на 2025-й год запланированы строительно-монтажные работы", – уточнил губернатор.
Причалы в Севастополе получили повреждения в ноябре прошлого года во время сильного шторма. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял, что принято решение их отремонтировать досрочно. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаКрымМорской транспортЛогистикаПаромы и катера в Севастополе
 
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