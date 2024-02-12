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Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе

Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе

Работу причала на Михайловской батарее в Севастополе планируют возобновить на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время аппаратного... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T17:46

2024-02-12T17:46

2024-02-12T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Работу причала на Михайловской батарее в Севастополе планируют возобновить на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время аппаратного совещания.Развожаев напомнил, что работы на причале Северной стороны также завершены. Катера и паромы на площадь Захарова ходят в штатном режиме."Что касается причала на Радиогорке, то, как я уже говорил, контракт на проектирование уже заключен, на 2025-й год запланированы строительно-монтажные работы", – уточнил губернатор.Причалы в Севастополе получили повреждения в ноябре прошлого года во время сильного шторма. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял, что принято решение их отремонтировать досрочно. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.Читайте таже на РИА Новости Крым:Шторм повредил причал в СевастополеВ Севастополе подсчитали ущерб от ураганаПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане

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