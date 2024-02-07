Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне города

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили восстановление катерного причала на Северной стороне, причал на Михайловской батарее заработает на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона напомнил, что причал №11, расположенный на площади Захарова, получил повреждения во время сильного шторма в ноябре прошлого года. В результате катера швартовались к паромному причалу и на западную сторону причала, которая наиболее подвержена плохим погодным условиям, влияющим на безопасность посадки и высадки пассажиров.Запуск движения катеров к восточной части причала №11 позволит обеспечить более стабильную работу морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань – Северная", в том числе при неблагоприятных погодных условиях, добавил губернатор.Развожаев пояснил, что специалисты провели комплексное обследование, в том числе подводной части причала. А также провели уборку мусора и очистку дна от намывного песка. Ночью будет уложен асфальт.В настоящее время ведется подготовка к его транспортировке. Мероприятия, по словам губернатора, включают не только физическое перемещение причалов, но и оформление документации, согласование с военными в условиях желтого уровня террористической опасности.В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.Об отмене движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" из-за повреждения причала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщала в середине ноября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили восстановление катерного причала на Северной стороне, причал на Михайловской батарее заработает на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона напомнил, что причал №11, расположенный на площади Захарова, получил повреждения во время сильного шторма в ноябре прошлого года. В результате катера швартовались к паромному причалу и на западную сторону причала, которая наиболее подвержена плохим погодным условиям, влияющим на безопасность посадки и высадки пассажиров.
"Катера начнут швартоваться к причалу №11 уже с завтрашнего утра – 8 февраля, – написал в своем Telegram-канале Развожаев. – На линии "Графская пристань – Северная" будут работать три катера".
Запуск движения катеров к восточной части причала №11 позволит обеспечить более стабильную работу морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань – Северная", в том числе при неблагоприятных погодных условиях, добавил губернатор.
Развожаев пояснил, что специалисты провели комплексное обследование, в том числе подводной части причала. А также провели уборку мусора и очистку дна от намывного песка. Ночью будет уложен асфальт.
"Причал на Радиогорке непригоден для эксплуатации, его нужно полностью реконструировать. Контракт на проектирование уже заключен, на 2025-й год запланированы строительно-монтажные работы, – рассказал Развожаев о еще одном проблемном причале. – Сейчас мы будем использовать причал на Михайловской батарее вместо Радигорки".
В настоящее время ведется подготовка к его транспортировке. Мероприятия, по словам губернатора, включают не только физическое перемещение причалов, но и оформление документации, согласование с военными в условиях желтого уровня террористической опасности.
"Напомню, что Севастополь – это по сути сейчас прифронтовой регион, и не все работы могут быть произведены так оперативно, как мы этого хотим. Работы ведутся, мы рассчитываем, что на следующей неделе причал будет установлен", – резюмировал Развожаев.
В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.
Об отмене движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" из-за повреждения причала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщала в середине ноября.
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