https://crimea.ria.ru/20240207/kogda-v-sevastopole-zarabotayut-prichaly-na-severnoy-storone-goroda-1134768512.html

Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне города

Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне города - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне города

В Севастополе завершили восстановление катерного причала на Северной стороне, причал на Михайловской батарее заработает на следующей неделе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T19:45

2024-02-07T19:45

2024-02-07T19:45

севастополь

новости

новости крыма

михаил развожаев

морской транспорт

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/07/1134768683_0:610:721:1016_1920x0_80_0_0_cd4f7725a64f173633bd4ac774fc8a8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили восстановление катерного причала на Северной стороне, причал на Михайловской батарее заработает на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона напомнил, что причал №11, расположенный на площади Захарова, получил повреждения во время сильного шторма в ноябре прошлого года. В результате катера швартовались к паромному причалу и на западную сторону причала, которая наиболее подвержена плохим погодным условиям, влияющим на безопасность посадки и высадки пассажиров.Запуск движения катеров к восточной части причала №11 позволит обеспечить более стабильную работу морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань – Северная", в том числе при неблагоприятных погодных условиях, добавил губернатор.Развожаев пояснил, что специалисты провели комплексное обследование, в том числе подводной части причала. А также провели уборку мусора и очистку дна от намывного песка. Ночью будет уложен асфальт.В настоящее время ведется подготовка к его транспортировке. Мероприятия, по словам губернатора, включают не только физическое перемещение причалов, но и оформление документации, согласование с военными в условиях желтого уровня террористической опасности.В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.Об отмене движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" из-за повреждения причала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщала в середине ноября.

https://crimea.ria.ru/20240111/plavuchiy-prichal-poyavitsya-na-radiogorke-v-sevastopole-i-v-inkermane-1134129745.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, морской транспорт, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, городская среда