https://crimea.ria.ru/20240314/prodolzhitelnaya-i-aktivnaya-zhizn-dlya-rossiyan-chto-budet-postroeno-1135666095.html
"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построено
"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построено - РИА Новости Крым, 14.03.2024
"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построено
В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" до конца 2030 года в России построят более четырех тысяч медицинских объектов. Об... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T18:53
2024-03-14T18:53
2024-03-14T18:57
татьяна голикова
новости
россия
правительство россии
здоровье
здравоохранение в россии
общество
нацпроекты в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066634_0:126:1620:1037_1920x0_80_0_0_51c5111d8696f62a10c29fde9b77abe9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" до конца 2030 года в России построят более четырех тысяч медицинских объектов. Об этом в ходе совещания с членами правительства в режиме ВКС сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Вице-премьер также отметила, что в числе этих объектов будет построено более 100 приемных отделений в межрайонных центрах с населением более 300 тысяч человек, возведено 450 модульных женских консультаций, отремонтировано и оснащено более десяти тысяч объектов, в том числе полторы тысячи детских больниц и перинатальных центров. Эти инфраструктурные изменения позволят вовремя определять и лечить заболевания, угрожающие жизни."Вклад в ВВП по сохраненным жизням может превысить два триллиона рублей", – озвучила Голикова.Один из таких объектов – новый медицинский центр – будет построен в Феодосии. Сейчас проект уже проходит экспертизу, активные работы по строительству начнутся в 2025 году. Стоимость объекта – около шести миллиардов рублей, сообщил накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066634_3:0:1443:1080_1920x0_80_0_0_613af1cd22774d19d0f32994f46a5002.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, новости, россия, правительство россии, здоровье, здравоохранение в россии, общество, нацпроекты в россии
"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построено
В России построят более четырех тысяч медицинских объектов – Голикова
18:53 14.03.2024 (обновлено: 18:57 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" до конца 2030 года в России построят более четырех тысяч медицинских объектов. Об этом в ходе совещания с членами правительства в режиме ВКС сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Предполагаем, что с учетом дополнительных бюджетных ассигнований к концу 2030 будет создано более четырех тысяч объектов здравоохранения", – сказала она.
Вице-премьер также отметила, что в числе этих объектов будет построено более 100 приемных отделений в межрайонных центрах с населением более 300 тысяч человек, возведено 450 модульных женских консультаций, отремонтировано и оснащено более десяти тысяч объектов, в том числе полторы тысячи детских больниц и перинатальных центров. Эти инфраструктурные изменения позволят вовремя определять и лечить заболевания, угрожающие жизни.
"Вклад в ВВП по сохраненным жизням может превысить два триллиона рублей", – озвучила Голикова.
Один из таких объектов – новый медицинский центр – будет построен
в Феодосии. Сейчас проект уже проходит экспертизу, активные работы по строительству начнутся в 2025 году. Стоимость объекта – около шести миллиардов
рублей, сообщил накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым: