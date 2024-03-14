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"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построено

"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построено - РИА Новости Крым, 14.03.2024

"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построено

В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" до конца 2030 года в России построят более четырех тысяч медицинских объектов. Об... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T18:53

2024-03-14T18:53

2024-03-14T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" до конца 2030 года в России построят более четырех тысяч медицинских объектов. Об этом в ходе совещания с членами правительства в режиме ВКС сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Вице-премьер также отметила, что в числе этих объектов будет построено более 100 приемных отделений в межрайонных центрах с населением более 300 тысяч человек, возведено 450 модульных женских консультаций, отремонтировано и оснащено более десяти тысяч объектов, в том числе полторы тысячи детских больниц и перинатальных центров. Эти инфраструктурные изменения позволят вовремя определять и лечить заболевания, угрожающие жизни."Вклад в ВВП по сохраненным жизням может превысить два триллиона рублей", – озвучила Голикова.Один из таких объектов – новый медицинский центр – будет построен в Феодосии. Сейчас проект уже проходит экспертизу, активные работы по строительству начнутся в 2025 году. Стоимость объекта – около шести миллиардов рублей, сообщил накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, новости, россия, правительство россии, здоровье, здравоохранение в россии, общество, нацпроекты в россии