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В Макеевке 2 ребенка оказались под завалами горящего дома после удара ВСУ
В Макеевке 2 ребенка оказались под завалами горящего дома после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2024
В Макеевке 2 ребенка оказались под завалами горящего дома после удара ВСУ
Семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены в ДНР после атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T19:50
2024-03-11T19:50
2024-03-11T19:50
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены в ДНР после атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, в поселке Ханженково-Северный в Советском районе Макеевки снаряд ВСУ попал в жилой дом. В результате под завалами оказались пять человек. Вспыхнувший в результате обстрела пожар в доме был ликвидирован спасателями МЧС. Кроме того, в Петровском районе Донецка с вражеского беспилотника был сброшен боеприпас, в результате чего ранены две женщины две сотрудницы Западного района электросетей."Также сегодня обстрелом со стороны противника была повреждена школа №1 города Макеевки. По предварительной информации, без пострадавших", - проинформировал Пушилин.Всего на территории ДНР за 11 марта зафиксировано пять обстрелов, сброшено 11 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный дрон.25 февраля в результате ракетного удара ВСУ по Донецку также пострадали люди. Были ранены две женщины 1971 и 1966 годов рождения. Зафиксированы повреждения в многоквартирном жилом доме по ул. Петровского, уничтожено три и повреждено столько же автомобилей. 24 февраля при обстреле города один мужчина погиб и одна женщина пострадала.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены людиВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщинаУдар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавших
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), донецк, макеевка, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
В Макеевке 2 ребенка оказались под завалами горящего дома после удара ВСУ
Два ребенка и пятеро взрослых пострадали при ударах ВСУ по Донецку и Макеевке - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены в ДНР после атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его данным, в поселке Ханженково-Северный в Советском районе Макеевки снаряд ВСУ попал в жилой дом. В результате под завалами оказались пять человек.
"Прямым попаданием снаряда противника был поврежден жилой дом. Под завалами оказались пять человек, в том числе два ребенка. Одного из детей доставили в реанимацию, трое пострадавших определены в лечебное учреждение, один находится на амбулаторном лечении", - написал он в своем Telegram-канале.
Вспыхнувший в результате обстрела пожар в доме был ликвидирован спасателями МЧС.
Кроме того, в Петровском районе Донецка с вражеского беспилотника был сброшен боеприпас, в результате чего ранены две женщины две сотрудницы Западного района электросетей.
"Также сегодня обстрелом со стороны противника была повреждена школа №1 города Макеевки. По предварительной информации, без пострадавших", - проинформировал Пушилин.
Всего на территории ДНР за 11 марта зафиксировано пять обстрелов, сброшено 11 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный дрон.
25 февраля в результате ракетного удара ВСУ по Донецку также пострадали люди
. Были ранены две женщины 1971 и 1966 годов рождения. Зафиксированы повреждения в многоквартирном жилом доме по ул. Петровского, уничтожено три и повреждено столько же автомобилей. 24 февраля при обстреле города один мужчина погиб
и одна женщина пострадала.
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