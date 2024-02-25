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ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены люди - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены люди
ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены люди - РИА Новости Крым, 25.02.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены люди
Украинские войска вечером в воскресенье выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T18:10
2024-02-25T18:10
донецк
новости
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска вечером в воскресенье выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).До этого, в 14:00 и 11:50, ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт применения ВСУ артиллерии калибром 155 мм.По состоянию на 16:00 имеются подтвержденные данные о ранении женщины 1971 года рождения. Также пострадала женщина 1966 года рождения. Зафиксированы повреждения в многоквартирном жилом доме по ул. Петровского. Также уничтожены три и повреждены три автомобиля.Накануне в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка один мирный житель погиб, еще один получил ранения.20 февраля о жертвах после обстрела города украинской армией сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Тогда одна женщина погибла, и шестеро человек были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщинаУдар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихБьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине
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РИА Новости Крым
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донецк, новости, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, обстрелы всу
ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены люди

При обстреле из РСЗО Донецка ранены две женщины

18:10 25.02.2024
 
© Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями УкраиныВСУ нанесли ракетный удар по Донецку
ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку
© Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска вечером в воскресенье выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️17:10 – н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", – говорится в сообщении.
До этого, в 14:00 и 11:50, ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт применения ВСУ артиллерии калибром 155 мм.
По состоянию на 16:00 имеются подтвержденные данные о ранении женщины 1971 года рождения. Также пострадала женщина 1966 года рождения. Зафиксированы повреждения в многоквартирном жилом доме по ул. Петровского. Также уничтожены три и повреждены три автомобиля.
Накануне в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка один мирный житель погиб, еще один получил ранения.
20 февраля о жертвах после обстрела города украинской армией сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Тогда одна женщина погибла, и шестеро человек были ранены.
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ДонецкНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииОбстрелы ВСУ
 
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