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ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены люди

ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены люди - РИА Новости Крым, 25.02.2024

ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку – ранены люди

Украинские войска вечером в воскресенье выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T18:10

2024-02-25T18:10

2024-02-25T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска вечером в воскресенье выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).До этого, в 14:00 и 11:50, ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт применения ВСУ артиллерии калибром 155 мм.По состоянию на 16:00 имеются подтвержденные данные о ранении женщины 1971 года рождения. Также пострадала женщина 1966 года рождения. Зафиксированы повреждения в многоквартирном жилом доме по ул. Петровского. Также уничтожены три и повреждены три автомобиля.Накануне в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка один мирный житель погиб, еще один получил ранения.20 февраля о жертвах после обстрела города украинской армией сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Тогда одна женщина погибла, и шестеро человек были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщинаУдар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихБьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине

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донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, новости, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, обстрелы всу