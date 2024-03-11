https://crimea.ria.ru/20240311/glavnye-novosti-kryma-11-marta-1135570722.html

Главные новости Крыма: 11 марта

Главные новости Крыма: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Главные новости Крыма: 11 марта

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене решения о передаче Крыма Украинcкой УССР в 1954 году. Глава республики вручил золотую Звезду Героя России семье... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T23:07

2024-03-11T23:07

2024-03-11T23:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене решения о передаче Крыма Украинcкой УССР в 1954 году. Глава республики вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева. Буданов* вновь грозит "серьезными операциями" Крыму. Крымчане смогут потребовать компенсации морального вреда от энергоблокады, возникшей после подрыва ЛЭП на территории Украины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительнойВ Госдуму РФ внесен законопроект, авторы которого предлагают признать недействительным решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинский ССР. Документ появился в думской электронной базе, его авторами стали депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков.Отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене. Об этом РИА Новости Крым заявил сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в КрымуНачальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил о подготовке "серьезной военной операции" в Крыму. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте.В свою очередь председатель парламента республики Владимир Константинов. назвал новое заявление частью информационной кампании, цель которой – поддержание интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте. По его мнению, период нахождения Владимира Зеленского и его команды у власти неотвратимо заканчивается, и они изо всех сил пытаются удержаться у руля.В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО ДегтяреваГлава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, выполняя поручение президента РФ, вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего в зоне спецоперации бойца Дмитрия Дегтярева. Он отметил героизм и стойкость духа крымчанина."Получив ранение, гвардии майор Дегтярев не оставил поле боя и ценой собственной жизни сберег своих сослуживцев-десантников. Это поступок настоящего мужчины и героя. Уверен, что дети всегда будут гордиться своим отцом и хранить память о его подвиге", - написал он.Крымчане смогут взыскать компенсацию от энергоблокадыС Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей морального ущерба за энергоблокаду, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов. "Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", - написал он.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://crimea.ria.ru/20240311/otmena-resheniya-o-peredache-kryma-ussr--avtor-zakonoproekta-poyasnil-sut-1135567504.html

https://crimea.ria.ru/20240311/v-krymu-otvetili-na-ugrozu-kieva-provesti-boevuyu-operatsiyu-na-poluostrove-1135563803.html

https://crimea.ria.ru/20240311/pod-kerchyu-botinki-na-beregu-priveli-poiskovikov-k-ostankam-boytsa-1135567119.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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