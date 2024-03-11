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Главные новости Крыма: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Главные новости Крыма: 11 марта
Главные новости Крыма: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Главные новости Крыма: 11 марта
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене решения о передаче Крыма Украинcкой УССР в 1954 году. Глава республики вручил золотую Звезду Героя России семье... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T23:07
2024-03-11T23:08
крым
новости крыма
главное за день
энергетическая блокада крыма
экономика
кирилл буданов*
безопасность республики крым и севастополя
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общество
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене решения о передаче Крыма Украинcкой УССР в 1954 году. Глава республики вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева. Буданов* вновь грозит "серьезными операциями" Крыму. Крымчане смогут потребовать компенсации морального вреда от энергоблокады, возникшей после подрыва ЛЭП на территории Украины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительнойВ Госдуму РФ внесен законопроект, авторы которого предлагают признать недействительным решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинский ССР. Документ появился в думской электронной базе, его авторами стали депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков.Отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене. Об этом РИА Новости Крым заявил сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в КрымуНачальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил о подготовке "серьезной военной операции" в Крыму. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте.В свою очередь председатель парламента республики Владимир Константинов. назвал новое заявление частью информационной кампании, цель которой – поддержание интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте. По его мнению, период нахождения Владимира Зеленского и его команды у власти неотвратимо заканчивается, и они изо всех сил пытаются удержаться у руля.В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО ДегтяреваГлава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, выполняя поручение президента РФ, вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего в зоне спецоперации бойца Дмитрия Дегтярева. Он отметил героизм и стойкость духа крымчанина."Получив ранение, гвардии майор Дегтярев не оставил поле боя и ценой собственной жизни сберег своих сослуживцев-десантников. Это поступок настоящего мужчины и героя. Уверен, что дети всегда будут гордиться своим отцом и хранить память о его подвиге", - написал он.Крымчане смогут взыскать компенсацию от энергоблокадыС Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей морального ущерба за энергоблокаду, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов. "Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", - написал он.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://crimea.ria.ru/20240311/otmena-resheniya-o-peredache-kryma-ussr--avtor-zakonoproekta-poyasnil-sut-1135567504.html
https://crimea.ria.ru/20240311/v-krymu-otvetili-na-ugrozu-kieva-provesti-boevuyu-operatsiyu-na-poluostrove-1135563803.html
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крым, новости крыма, главное за день, энергетическая блокада крыма, экономика, кирилл буданов*, безопасность республики крым и севастополя, герои сво, общество, компенсация ущерба
Главные новости Крыма: 11 марта

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 11 марта

23:07 11.03.2024 (обновлено: 23:08 11.03.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов вручил Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева
Сергей Аксенов вручил Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене решения о передаче Крыма Украинcкой УССР в 1954 году. Глава республики вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева. Буданов* вновь грозит "серьезными операциями" Крыму. Крымчане смогут потребовать компенсации морального вреда от энергоблокады, возникшей после подрыва ЛЭП на территории Украины.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной

В Госдуму РФ внесен законопроект, авторы которого предлагают признать недействительным решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинский ССР. Документ появился в думской электронной базе, его авторами стали депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене. Об этом РИА Новости Крым заявил сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Флаги России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Вчера, 20:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть

Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил о подготовке "серьезной военной операции" в Крыму.
Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте.
В свою очередь председатель парламента республики Владимир Константинов. назвал новое заявление частью информационной кампании, цель которой – поддержание интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте. По его мнению, период нахождения Владимира Зеленского и его команды у власти неотвратимо заканчивается, и они изо всех сил пытаются удержаться у руля.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Вчера, 18:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове

В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, выполняя поручение президента РФ, вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего в зоне спецоперации бойца Дмитрия Дегтярева. Он отметил героизм и стойкость духа крымчанина.
"Получив ранение, гвардии майор Дегтярев не оставил поле боя и ценой собственной жизни сберег своих сослуживцев-десантников. Это поступок настоящего мужчины и героя. Уверен, что дети всегда будут гордиться своим отцом и хранить память о его подвиге", - написал он.

Крымчане смогут взыскать компенсацию от энергоблокады

С Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей морального ущерба за энергоблокаду, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", - написал он.
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены ботинки и останки советского бойца - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Вчера, 20:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 12 марта
23:24Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский
23:07Главные новости Крыма: 11 марта
22:53Замминистра обороны по матобеспечению Кузьменков получил новую должность
22:37Главное за день: 11 марта
22:13"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
21:56Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили
21:35В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов
21:28Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу
21:12Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на "общие расходы"
20:56Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам
20:42Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть
20:23Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца
20:02Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность
19:50В Макеевке 2 ребенка оказались под завалами горящего дома после удара ВСУ
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19:16Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению
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