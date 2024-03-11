https://crimea.ria.ru/20240311/v-krymu-vruchili-zvezdu-geroya-rossii-seme-pogibshego-boytsa-svo-degtyareva-1135561375.html

В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева

В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева - РИА Новости Крым, 11.03.2024

В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего в зоне спецоперации бойца Дмитрия Дегтярева. РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T17:49

2024-03-11T17:49

2024-03-11T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего в зоне спецоперации бойца Дмитрия Дегтярева. "Выполняя поручение президента, передал государственную награду Российской Федерации золотую Звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Сергеевича Дегтярева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - написал глава республики в своем Telegram-канале.Он отметил героизм и стойкость духа крымчанина.В ноябре прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВОВыплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии

https://crimea.ria.ru/20221209/chetvert-shkol-kryma-nosyat-imena-geroev---aksenov-1125783138.html

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