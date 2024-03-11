В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева
Аксенов вручил Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева
17:49 11.03.2024 (обновлено: 17:56 11.03.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов вручил Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего в зоне спецоперации бойца Дмитрия Дегтярева.
"Выполняя поручение президента, передал государственную награду Российской Федерации золотую Звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Сергеевича Дегтярева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Он отметил героизм и стойкость духа крымчанина.
"Получив ранение, гвардии майор Дегтярев не оставил поле боя и ценой собственной жизни сберег своих сослуживцев-десантников. Это поступок настоящего мужчины и героя. Уверен, что дети всегда будут гордиться своим отцом и хранить память о его подвиге", - написал он и выразил родным и близким героя слова соболезнования.
В ноябре прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России.
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