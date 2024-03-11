https://crimea.ria.ru/20240311/glavnoe-za-den-11-marta-1135570107.html

Главное за день: 11 марта

Главное за день: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Главное за день: 11 марта

Российские регионы вновь подверглись атакам ВСУ, есть погибшие и раненые. В Одесской области взрывами был уничтожен инфраструктурный объект, российские войска в РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T22:37

2024-03-11T22:37

2024-03-11T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские регионы вновь подверглись атакам ВСУ, есть погибшие и раненые. В Одесской области взрывами был уничтожен инфраструктурный объект, российские войска в зоне спецоперации уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ. Путин лишил иноагентов миллионных доходов в России и назначил нового замминистра обороны по материальному обеспечению. А Байден запросил деньги у конгресса на "общие расходы".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали российские регионыРоссийские силы ПВО в ночь с 10 на 11 марта отбили атаку украинских дронов на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.В Курской области в результате вражеского обстрела села Гончаровка двое жителей было ранено, один из них позже скончался в больнице от ран.В ДНР за день пострадали семь жителей, в том числе двое детей, которые оказались под завалом горящего дома в Макеевке.Взрывы в Одессой областиПод Одессой в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. Кроме того, пострадали административные здания.Потери ВСУ за суткиЗа сутки Армия России уничтожила семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сбила 95 вражеских дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает в понедельник Минобороны России.Кроме того, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Украинские боевики понесли потери – более 800 человек убитыми и ранеными.Запрет рекламы на ресурсах иноагентовЗакон запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами. Внесены поправки в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ". В частности, в статью пятую Федерального закона о рекламе внесена поправка следующего содержания:Новый замминистра обороны по матобеспечениюЗаместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. "Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", - говорится в сообщении.Булыга ранее занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.Миллиарды на "общие расходы"Президент США Джо Байден запросил у конгресса на 2025 финансовый год почти 7,3 триллиона долларов. Указанная сумма почти на 300 миллиардов больше по сравнению с показателем 2024 финансового года.В графе "общие расходы" на 2025 год указан показатель 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят "дискретные" программы, в том числе и оборонные, в размере 900 миллиардов долларов и необоронные - 1,03 триллиона долларов, а также "обязательные" программы, включая социальное страхование, выплаты по процентам в размере 965 миллиардов долларов, и другие направления..

https://crimea.ria.ru/20240311/oboronka-rossii-stanet-liderom-v-mire-po-okonchanii-konflikta-na-ukraine-1135569712.html

https://crimea.ria.ru/20240311/vyplata-pri-gibeli-na-svo-rasprostranena-na-grazhdanskiy-personal-armii-1135560763.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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