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Главное за день: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Главное за день: 11 марта
Главное за день: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Главное за день: 11 марта
Российские регионы вновь подверглись атакам ВСУ, есть погибшие и раненые. В Одесской области взрывами был уничтожен инфраструктурный объект, российские войска в РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T22:37
2024-03-11T22:37
россия
сша
новости
главное за день
в мире
министерство обороны рф
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
иноагенты
закон и право
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские регионы вновь подверглись атакам ВСУ, есть погибшие и раненые. В Одесской области взрывами был уничтожен инфраструктурный объект, российские войска в зоне спецоперации уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ. Путин лишил иноагентов миллионных доходов в России и назначил нового замминистра обороны по материальному обеспечению. А Байден запросил деньги у конгресса на "общие расходы".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали российские регионыРоссийские силы ПВО в ночь с 10 на 11 марта отбили атаку украинских дронов на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.В Курской области в результате вражеского обстрела села Гончаровка двое жителей было ранено, один из них позже скончался в больнице от ран.В ДНР за день пострадали семь жителей, в том числе двое детей, которые оказались под завалом горящего дома в Макеевке.Взрывы в Одессой областиПод Одессой в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. Кроме того, пострадали административные здания.Потери ВСУ за суткиЗа сутки Армия России уничтожила семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сбила 95 вражеских дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает в понедельник Минобороны России.Кроме того, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Украинские боевики понесли потери – более 800 человек убитыми и ранеными.Запрет рекламы на ресурсах иноагентовЗакон запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами. Внесены поправки в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ". В частности, в статью пятую Федерального закона о рекламе внесена поправка следующего содержания:Новый замминистра обороны по матобеспечениюЗаместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. "Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", - говорится в сообщении.Булыга ранее занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.Миллиарды на "общие расходы"Президент США Джо Байден запросил у конгресса на 2025 финансовый год почти 7,3 триллиона долларов. Указанная сумма почти на 300 миллиардов больше по сравнению с показателем 2024 финансового года.В графе "общие расходы" на 2025 год указан показатель 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят "дискретные" программы, в том числе и оборонные, в размере 900 миллиардов долларов и необоронные - 1,03 триллиона долларов, а также "обязательные" программы, включая социальное страхование, выплаты по процентам в размере 965 миллиардов долларов, и другие направления..
https://crimea.ria.ru/20240311/oboronka-rossii-stanet-liderom-v-mire-po-okonchanii-konflikta-na-ukraine-1135569712.html
https://crimea.ria.ru/20240311/vyplata-pri-gibeli-na-svo-rasprostranena-na-grazhdanskiy-personal-armii-1135560763.html
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россия, сша, новости, главное за день, в мире, министерство обороны рф, джозеф байден, президент сша (joseph biden), иноагенты, закон и право, потери всу , обстрелы всу
Главное за день: 11 марта

Главные события и заявления понедельника, 11 марта

22:37 11.03.2024
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские регионы вновь подверглись атакам ВСУ, есть погибшие и раненые. В Одесской области взрывами был уничтожен инфраструктурный объект, российские войска в зоне спецоперации уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ. Путин лишил иноагентов миллионных доходов в России и назначил нового замминистра обороны по материальному обеспечению. А Байден запросил деньги у конгресса на "общие расходы".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ВСУ атаковали российские регионы

Российские силы ПВО в ночь с 10 на 11 марта отбили атаку украинских дронов на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
В Курской области в результате вражеского обстрела села Гончаровка двое жителей было ранено, один из них позже скончался в больнице от ран.
В ДНР за день пострадали семь жителей, в том числе двое детей, которые оказались под завалом горящего дома в Макеевке.

Взрывы в Одессой области

Под Одессой в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. Кроме того, пострадали административные здания.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет
22:13Радио "Спутник в Крыму"
"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине

Потери ВСУ за сутки

За сутки Армия России уничтожила семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сбила 95 вражеских дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает в понедельник Минобороны России.
Кроме того, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Украинские боевики понесли потери – более 800 человек убитыми и ранеными.

Запрет рекламы на ресурсах иноагентов

Закон запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами. Внесены поправки в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ". В частности, в статью пятую Федерального закона о рекламе внесена поправка следующего содержания:

Новый замминистра обороны по матобеспечению

Заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга.
"Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", - говорится в сообщении.
Булыга ранее занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
17:22
Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии

Миллиарды на "общие расходы"

Президент США Джо Байден запросил у конгресса на 2025 финансовый год почти 7,3 триллиона долларов. Указанная сумма почти на 300 миллиардов больше по сравнению с показателем 2024 финансового года.
В графе "общие расходы" на 2025 год указан показатель 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят "дискретные" программы, в том числе и оборонные, в размере 900 миллиардов долларов и необоронные - 1,03 триллиона долларов, а также "обязательные" программы, включая социальное страхование, выплаты по процентам в размере 965 миллиардов долларов, и другие направления..
 
РоссияСШАНовостиГлавное за деньВ миреМинистерство обороны РФДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ИноагентыЗакон и правоПотери ВСУОбстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
23:07Главные новости Крыма: 11 марта
22:53Замминистра обороны по матобеспечению Кузьменков получил новую должность
22:37Главное за день: 11 марта
22:13"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
21:56Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили
21:35В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов
21:28Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу
21:12Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на "общие расходы"
20:56Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам
20:42Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть
20:23Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца
20:02Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность
19:50В Макеевке 2 ребенка оказались под завалами горящего дома после удара ВСУ
19:34Выборы президента РФ в Севастополе: сколько людей планируют голосовать
19:16Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению
19:03Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов
18:57Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо
18:23В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове
18:16Сколько денег получит Крым на социальную газификацию
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