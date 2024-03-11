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Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры
Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры
В Одесской области из-за взрывов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T09:26
2024-03-11T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Одесской области из-за взрывов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.Ранее украинский 24 Канал проинформировал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, пишет РИА Новости.В Одесской области повреждения получил инфраструктурный объект, кроме того, пострадали административные здания, рассказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить 10 октября 2022 года – спустя двое суток после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.9 марта после серии взрывов, которые прозвучали ночью на Украине, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнениеСклады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе
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одесса, одесская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, в мире
Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры

В Одесской области пострадал инфраструктурный объект – ВСУ

09:26 11.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Одесской области из-за взрывов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.
Ранее украинский 24 Канал проинформировал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, пишет РИА Новости.
В Одесской области повреждения получил инфраструктурный объект, кроме того, пострадали административные здания, рассказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить 10 октября 2022 года – спустя двое суток после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
9 марта после серии взрывов, которые прозвучали ночью на Украине, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия.
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