https://crimea.ria.ru/20240311/vzryvy-v-odessoy-oblasti---povrezhden-obekt-infrastruktury-1135547734.html

Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры

Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры

В Одесской области из-за взрывов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T09:26

2024-03-11T09:26

2024-03-11T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Одесской области из-за взрывов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.Ранее украинский 24 Канал проинформировал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, пишет РИА Новости.В Одесской области повреждения получил инфраструктурный объект, кроме того, пострадали административные здания, рассказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить 10 октября 2022 года – спустя двое суток после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.9 марта после серии взрывов, которые прозвучали ночью на Украине, в Кривом Роге и Днепропетровске оказались повреждены предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнениеСклады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе

https://crimea.ria.ru/20240308/34-gruppovykh-udara-porazheny-bazy-sborki-morskikh-dronov-i-arsenaly-vsu-1135505944.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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