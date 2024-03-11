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Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на "общие расходы" - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на "общие расходы"
Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на "общие расходы" - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на "общие расходы"
Президент США Джо Байден запросил у конгресса на 2025 финансовый год почти 7,3 триллиона долларов, что превышает прошлогодние суммы на 300 миллиардов долларов... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T21:12
2024-03-11T21:13
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден запросил у конгресса на 2025 финансовый год почти 7,3 триллиона долларов, что превышает прошлогодние суммы на 300 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на проект бюджета страны пишет РИА Новости.В опубликованной информации в графе "общие расходы" на 2025 год указан показатель 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят "дискретные" программы, в том числе и оборонные, в размере 900 миллиардов долларов и необоронные - 1,03 триллиона долларов.Также учитываются "обязательные" программы, включая социальное страхование, выплаты по процентам в размере 965 миллиардов долларов, и другие направления.Указанная сумма почти на 300 миллиардов больше по сравнению с показателем 2024 финансового года.В августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу.Огромный 21-триллионный долг и непомерные госрасходы ведут США к сокрушительному бюджетному кризису. В конгрессе предупредили: на решение проблемы осталось не более десяти лет, а может, и еще меньше. И признали: за столь короткий срок добиться оптимизации расходов не удастся. Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители, по его оценке, является работающий в США и Европе печатный станок.Сообщается, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа – 2,9 триллиона евро, а возникающее на этом фоне бремя инфляции на Западе цинично перекладывают на развивающиеся страны. Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мир устал от доллара, который стал "инструментом вмешательства во внутренние дела и смены режима". А зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что расчеты России и Китая уже практически полностью освобождены от доллара, и этот процесс постепенно продолжится во всем мире, поскольку валюта США опирается лишь на огромный американский госдолг, и является, по сути, токсичной.Читайте также на РИА Новости Крым:"Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессеПутин раскритиковал политику СШАДеньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине
https://crimea.ria.ru/20240210/chto-budet-s-dollarom-v-mire-cherez-pyat-let--ekspert-1134760534.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, экономика, новости, политика, доллар
Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на "общие расходы"

Байден запросил у конгресса США на 2025 год 7,3 триллиона долларов на расходы

21:12 11.03.2024 (обновлено: 21:13 11.03.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден запросил у конгресса на 2025 финансовый год почти 7,3 триллиона долларов, что превышает прошлогодние суммы на 300 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на проект бюджета страны пишет РИА Новости.
В опубликованной информации в графе "общие расходы" на 2025 год указан показатель 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят "дискретные" программы, в том числе и оборонные, в размере 900 миллиардов долларов и необоронные - 1,03 триллиона долларов.
Также учитываются "обязательные" программы, включая социальное страхование, выплаты по процентам в размере 965 миллиардов долларов, и другие направления.
Указанная сумма почти на 300 миллиардов больше по сравнению с показателем 2024 финансового года.
В августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу.
Огромный 21-триллионный долг и непомерные госрасходы ведут США к сокрушительному бюджетному кризису. В конгрессе предупредили: на решение проблемы осталось не более десяти лет, а может, и еще меньше. И признали: за столь короткий срок добиться оптимизации расходов не удастся.
Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители, по его оценке, является работающий в США и Европе печатный станок.
Сообщается, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа – 2,9 триллиона евро, а возникающее на этом фоне бремя инфляции на Западе цинично перекладывают на развивающиеся страны. Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мир устал от доллара, который стал "инструментом вмешательства во внутренние дела и смены режима". А зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что расчеты России и Китая уже практически полностью освобождены от доллара, и этот процесс постепенно продолжится во всем мире, поскольку валюта США опирается лишь на огромный американский госдолг, и является, по сути, токсичной.
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